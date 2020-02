Schläge im Freibad Aichach: Zwei Jugendliche werden angeklagt

Plus Nach einer Auseinandersetzung in Aichach müssen sich ein 15- und ein 16-Jähriger wohl vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage.

Ein Streit unter Jugendlichen im Aichacher Freibad wird nun ein gerichtliches Nachspiel haben. Im Juli waren sechs Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren aneinandergeraten. Nach damaligen Angaben der Polizei ging eine fünfköpfige Gruppe am Beckenrand einen 13-Jährigen an. Zwei werden nun angeklagt. Was damals passiert ist.

Offenbar, so die Polizei, hatte der 13 Jahre alte Bub an jenem Tag kurz vor der Schlägerei ein Mädchen beleidigt. Die Jugendlichen drückten ihn daraufhin zu Boden. Einer von ihnen trat dem 13-Jährigen barfuß ins Gesicht, als er bereits am Boden lag.

Schläge in Aichach: Drei Verdächtige sind zu jung für strafrechtliche Folgen

Wie Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, wurde zunächst gegen fünf Jugendliche ermittelt. Gegen drei von ihnen wurden die Ermittlungen eingestellt, da sie zur Tatzeit erst zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt waren und damit noch nicht strafrechtlich belangt werden können. Gegen die beiden weiteren Jugendlichen wurde nun Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung erhoben, wie Nickolai mitteilte. Sie waren zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits 15 Jahre alt und damit strafmündig. Heute sind sie 15 und 16. Beide stammen nach Informationen unserer Redaktion aus einer Gemeinde im Landkreisnorden. Ein Verhandlungstermin am Jugendgericht in Aichach steht noch nicht fest.

Wie Matthias Nickolai, Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, wurde zunächst gegen fünf Jugendliche ermittelt. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Der Vorfall hatte damals in der Stadt und in den sozialen Netzwerken für Diskussionen gesorgt: Viele Nutzer fragten sich, warum an jenem Julitag im gut besuchten Freibad niemand eingriff, um die Kontrahenten zu trennen. Erich Weberstetter, Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, sagte damals, dass das Ganze wohl sehr schnell geschehen sei. Möglicherweise sei für Umstehende auf die Schnelle nicht erkennbar gewesen, dass jemand in Bedrängnis war. Drei Zeugen gab es zwar, sie konnten jedoch keine genaue Beschreibung der Beteiligten liefern. Wie Weberstetter damals sagte, habe das auch daran gelegen, dass die Jugendlichen als Badegäste wenig anhatten: Damit sei ein wichtiges Merkmal weggefallen.

Angriff im Freibad: Mehrere Zeugen haben sich gemeldet

Nach der Berichterstattung in den Medien hatten sich bei der Polizei mehrere Personen gemeldet, die Hinweise auf die Identität der Beteiligten geben konnten. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt: Er erlitt Prellungen. Er informierte die Aichacher Polizei danach selbst auf der Dienststelle über den Vorfall.

