Schorner Röste: Arbeitskreise mühen sich voran

Plus Seit Mai 2018 beraten zwei Arbeitskreise über die Renaturierung des Niedermoors auf Pöttmeser und Ehekirchener Flur. Was seitdem passiert ist und was ansteht.

Wo und wie kann das Moor im Gebiet „Schorner Röste“ auf Pöttmeser und Ehekirchener Flur renaturiert werden? Mit welchen Folgen für Anwohner, Landwirte und Grundeigentümer? Wie könnte ein Kompromiss der Beteiligten zustande kommen? Seit gut neun Monaten beschäftigen sich zwei Arbeitskreise – einer zur Landwirtschaft und einer zu Landschaft und Siedlung – mit diesen Fragen. Rund 30 Menschen pro Arbeitskreis trugen sich Ende Mai 2018 als Teilnehmer ein.

Rund 30 Menschen pro Arbeitskreis trugen sich Ende Mai 2018 als Teilnehmer ein. Das Interesse ist nach wie vor rege. Die personelle Zusammensetzung habe sich etwas verändert, doch die Resonanz sei anhaltend hoch, bestätigen Teilnehmer und Donaumoos-Zweckverband (DZV). Er ist Träger der Moor-Renaturierung. Beim letzten gemeinsamen Treffen der Arbeitskreise seien circa 60 bis 70 Leute da gewesen. Möglicherweise werden die Arbeitskreise künftig laut DZV zusammengefasst, da in beiden ähnliche Fragestellungen auftauchen.

Biolandwirt: Das Gesprächsklima ist fachlicher geworden

Das Gesprächsklima sei fachlicher geworden, sagt Hubert Birkmeir, Biolandwirt aus dem Pöttmeser Ortsteil Schorn und Mitglied des Arbeitskreises Landwirtschaft. „Es lässt sich gut arbeiten.“ Von den anfänglichen Extremen wie der Angst, das ganze Gebiet versinke durch die Renaturierung im Wasser, sei man inzwischen weg. Jetzt werde zwischen Kern- und Pufferzonen differenziert. Interessant habe er den Vortrag von Prof. Matthias Drößler von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gefunden. Dieser hatte im Oktober eine Steuerung der Vernässung durch Unterflurbewässerung in Form von Drainagen vorgestellt und war auch auf alternative Bewirtschaftungsformen durch Paludikulturen wie Rohrkolben, Schilf oder Seggen eingegangen.

Birkmeir sieht sich weder als Anschieber noch als Gegner des Projekts: „Ich versuche, die Mitte zu halten und aufzupassen. Es gibt viel, was man falsch verstehen kann.“ Eine neue Dynamik sei durch die Beteiligung von Arten- und Naturschützern in die Sache gekommen. Sie wollten das Projekt offenbar beschleunigen. Doch Birkmeir ist überzeugt: Es braucht Zeit, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Bei Besichtigungsfahrten zu ähnlichen Projekten im Gundelfinger Moos und im Thürheimer Ried hätten Betroffene erzählt, dass dort der Planungsprozess viele Jahre in Anspruch genommen habe und währenddessen immer wieder Fachleute vor Ort gewesen seien. Birkmeir sieht den Donaumoos-Zweckverband in der Pflicht darzulegen, was in anderen Gegenden im schwäbischen Donaumoos umgesetzt wurde.

Anwohner: Auf Kritikpunkte wird nicht eingegangen

In diesem Punkt ist er sich mit Gerd Kaufmann, Ortssprecher von Walda (Ehekirchen, Kreis Neuburg-Schrobenhausen), einig. Er hat großes Interesse daran, mit Anwohnern und Landwirten aus renaturierten Moorregionen zu sprechen. Was ihm außerdem auf den Nägeln brennt, ist, inwieweit die Entwicklungsmöglichkeiten umliegender Orte durch die Moor-Renaturierung eingeschränkt wären.

Auf Fragen wie diese sei bisher viel zu wenig eingegangen worden, kritisiert er. Und das, obwohl der Arbeitskreis „Landschaft/Siedlung“ zu Beginn eine ganze Liste mit Bedenken und Ängsten formuliert habe. Das Ziel sei gewesen, sie nach und nach zu beantworten. Darauf warteten die Leute immer noch. „Wir reden über ein Gebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zur Besiedlung“, betont er. In anderen renaturierten Moor-Regionen gebe es Pufferzonen von bis zu drei Kilometern, bei der Schorner Röste sei von einem Bruchteil die Rede. Er habe in den Arbeitskreisen oft das Gefühl, dass vor allem eine positive Stimmung für die Renaturierung geschaffen werden solle. „Ich glaube, dass stellenweise eine gewisse Resignation da ist“, so Kaufmann.

Donaumoos-Zweckverband will Grundwasserpegel setzen

Dabei hätte das Projekt in seinen Augen eine Chance, wenn mit einem kleinen Gebiet in großer Entfernung zu Wohnhäusern begonnen würde. Nach einigen Jahren könne man beurteilen, ob das von Anwohner befürchtete Hochwasser oder eine Mückenplage einträfen. „Wir brauchen mehr Daten“, so Kaufmann.

Diese will der DZV liefern, indem er Grundwasserpegel setzt. Wie Projektleiter Michael Hafner berichtet, soll in den Arbeitskreisen heuer beschlossen werden, welche Schwerpunkte das Ingenieurbüro dabei beachten soll. Außerdem laufe derzeit die Auswertung einer Befliegung von 2013 im Vergleich zu 1996, um nachzuvollziehen, wo es seitdem Moorsackungen gab.

Hafner, Kaufmann und Birkmeir betonen allesamt, dass am Ende ein Kompromiss stehen müsse. Hafner sagt: „Wir wollen auf jeden Fall die Leute nicht verärgern.“ Auch Kaufmann betont, dass es sowohl um die Existenz der Landwirte als auch um die Lebensqualität der Anwohner gehe. Dazu wartet noch viel Arbeit auf die Beteiligten.

Projektleiter: Staatsregierung steht in Bezug auf Fördergelder im Wort

Ohne Geld wird es außerdem nicht gehen. Bei einer Arbeitskreissitzung im Juli 2018 hatte Roland Weigert noch in seiner Funktion als Landrat von Neuburg-Schrobenhausen deutlich gemacht, dass ohne Fördergelder durch den Freistaat etwa für Landwirte der Moorschutz nicht realisierbar sei. Wie berichtet, ist Weigert inzwischen Staatssekretär im bayerischen Wirtschaftsministerium. In Hafners Augen steht die Staatsregierung im Wort: „Da muss noch geliefert werden.“ Allerdings habe er noch kein Papier gesehen, was der Masterplan Moorschutz konkret bedeute.

Dass dem Zerfall der Moorböden nicht weiter tatenlos zugesehen werden kann, ist allen dreien bewusst. Kaufmann sagt: „Dass wir irgendwo was tun müssen, ist klar.“ Auch, dass Schnellschüsse nicht realistisch sind, wird nach den ersten Arbeitskreis-Treffen mehr und mehr deutlich. Birkmeir sagt: „Die Zeit braucht’s einfach.“

An diesem Montag ist die reguläre Bürgerversammlung in Schorn

Am Montag, 11. März, findet die reguläre Bürgerversammlung in Schorn statt. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus Linde.

Protokolle zu den Treffen der Arbeitskreise finden Sie auf der DZV-Internetseite.