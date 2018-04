vor 34 Min.

Schulessen: Frisch gekocht oder warm geliefert

In Affing fordern Eltern eine Zubereitungsküche für neue Mittagsbetreuung. Beschlossen ist längst ein anderes System.

Von Carmen Jung

Den Kindern schmeckt’s gut. Ihre Eltern verleihen der Küche im neuen Affinger Kinderhaus das Prädikat „hervorragend“. Im vergangenen Jahr war es vorübergehend anders. Weil das Kinderhaus wegen einer Schimmelsanierung zeitweise geschlossen werden musste, kamen Mahlzeiten vom Caterer auf den Tisch. Das habe ihren Kindern nicht geschmeckt. Sie seien hungrig gewesen, wenn sie sie abholten, berichten Mütter und Väter in Affing.

Selbst gekocht oder frisch geliefert? Diese Frage hatte den Affinger Gemeinderat im vergangenen Sommer beschäftigt. Er entschied sich damals, im Neubau der Mittagsbetreuung, der neben der Grundschule entstehen wird, eine reine Verteilerküche einzurichten – vorwiegend aus finanziellen Gründen. Denn eine richtig ausgestattete „Koch-Küche“ hätte etwa 80000 Euro mehr gekostet. Nach Ansicht der Eltern war das die falsche Entscheidung. Sie haben nun Unterschriften gesammelt und die Gemeinde aufgefordert, den Beschluss noch einmal zu überdenken.

In Aichach-Friedberg werden Schüler auf unterschiedliche Weise verköstigt

Im Wittelsbacher Land werden Kinder in Kitas und Schulen auf unterschiedliche Weise verköstigt. Es gibt drei gängige Systeme (siehe unten). Der Landkreis nutzt sie alle in seinen Schulen, wie Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamts, mitteilt. Im Schulzentrum Aichach etwa kocht ein Pächter teils frisch, teils bringt er Essen mit und bereitet alles zusammen vor Ort zu. Am Friedberger Gymnasium gibt es eine Kochküche, in der der Pächter die Speisen zubereiten kann. In Mering liefert eine Metzgerei das Essen in Warmhaltegefäßen, ehe die Schule es verteilt. Zumindest bis die neue Mensa im Schulzentrum fertig ist, bleibt das so. An der FOS in Friedberg gibt es lediglich einen Pausenverkauf. Mittags essen die Schüler in der Mensa des Gymnasiums.

An der noch jungen Realschule im Affinger Ortsteil Bergen kennen Lehrer und Schüler inzwischen zwei Versorgungsarten. Eingerichtet ist dort eine „Cook-and-Chill“-Küche, in der man aber auch kochen kann. Da es mit dem Lieferanten nicht klappte, bereitet inzwischen eine Köchin vor Ort die Mahlzeiten frisch zu. „Die Schule ist froh darüber“, sagt Müller. Deshalb sei auch der Landkreis zufrieden. „Das kann so weiterlaufen.“

Ernährungsexpertin Veronique Germscheid vom Amt für Landwirtschaft und Ernährung in Stadtbergen gibt keinem System grundsätzlichen Vorzug. Jedes habe Vor- und Nachteile. „Es kommt wirklich immer individuell auf die Gegebenheiten vor Ort an“, betont die Leiterin der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in Schwaben. Natürlich sei eine gut ausgerüstete Küche und entsprechend geschultes Personal top für jede Einrichtung. Denn selbst zu kochen, sei die individuellste Möglichkeit. Das wirke sich unter Umständen aber auf die Essenspreise aus. Und was tun, wenn die Köchin krank wird? Vorgekochte und dann gekühlte Mahlzeiten, die vor Ort bedarfsgenau erwärmt werden – auch das kann gut funktionieren. Ebenso wie warmes Essen vom Caterer, „wenn sie einen guten Lieferanten haben im näheren Umkreis“, lautet die Erfahrung der Diplom-Ökotrophologin. Geliefertes Essen ist ihr zufolge nicht grundsätzlich schlechter als frisch Gekochtes. Caterer hätten inzwischen die entsprechende Erfahrung und vor allem wüssten sie, wie sensibel das Thema sei, betont Germscheid.

Manche Affinger Eltern lehnen Catering ab

Für viele Affinger Eltern ist das System Catering hingegen keine Wahl mehr. In einem Brief mit 20 Unterschriften betonen sie, dass in dieser Zeit „unheimlich viel Essen weggeschmissen wurde“. An der Grundsatzentscheidung des Gemeinderates änderte das nichts. Das sei gar nicht mehr möglich, erklärte Bürgermeister Markus Winklhofer. Nur bei neuen Aspekten erlaube die Geschäftsordnung, ein Thema erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Das sei hier aber nicht der Fall, so der Bürgermeister, der sich 2017 selbst für eine „Koch-Küche“ eingesetzt hatte. Hinzu kommt, dass die Planung bereits beim Landratsamt eingereicht wurde. Eine Änderung hätte den Zeitplan verzögert. Winklhofer versicherte den 15 Eltern, die die Sitzung verfolgten: „Wir versuchen wirklich, das Beste zu bekommen.“ Zufriedenstellen konnte sie das nicht. Ebenso wenig Matthias Brandmeirs Überlegung, es könne auch einen Koch geben, „der schlecht kocht“.

Systeme der Versorgung:

Wie können Kinder und Jugendliche in Tagesstätten und Schulen mit Essen versorgt werden? Es gibt drei gängige Systeme:

Kochen Die klassische Variante ist die Zubereitung der Mahlzeiten in einer Küche vor Ort. Dafür nötig ist neben einem Koch auch eine bestimmte Ausstattung der Küche mit Technik und Lüftungsanlage.

Cook and Chill „Kochen und Kühlen“ nennt sich dieses System. Der Lieferant bereitet die Speisen bis zu einem gewissen Garpunkt zu und kühlt sie dann laut Landratsamt herunter auf null Grad. So können Mahlzeiten für mehrere Tage an den Abnehmer geliefert werden. Dieser muss über die entsprechenden Kühl- und Zubereitungsanlagen verfügen. Erst kurz vor der Ausgabe wird das Essen in Dampfgarern erwärmt. Salate und Rohkost müssen vor Ort frisch zubereitet werden.

Catering Der Lieferant bringt fertig zubereitetes Essen, das innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgegeben werden muss.

Themen Folgen