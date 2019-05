Sexuelle Belästigung: Junge Frau leidet noch heute

Plus Warum der Vorfall in der Disco für die 20-Jährige so schlimm ist. Der Angeklagte bestreitet die Taten vor dem Aichacher Gericht, wird aber dennoch verurteilt.

Die Tränen kaum zurückhalten konnte eine 20-Jährige aus dem nördlichen Landkreis, als sie gestern vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach erzählte, wie sie im November 2018 in einer Diskothek sexuell belästigt wurde. Der Angeklagte, ein 19-Jähriger aus Aichach, soll sie im Gedränge im Intimbereich berührt haben. Für die 20-Jährige war das aus einem bestimmten Grund besonders schlimm. Bei der Vernehmung der knapp zehn Zeugen zeigte sich, dass die meisten von dem Vorfall gar nichts mitbekommen hatten. Für Jugendrichterin Eva-Maria Grosse war der Fall klar.

Es war gegen drei Uhr morgens, als die 20-Jährige und ihre gleichaltrige Freundin sich auf den Heimweg machen wollten. In der Garderobe sei ein ziemliches Gedränge gewesen, erinnerte sich die 20-Jährige. Ein paar Jungs hätten versucht, sich vorzudrängeln. Sehr leise wird ihre Stimme, wenn sie unter Tränen erzählt, was dann passierte: „Auf einmal merke ich, wie mir jemand von hinten zwischen die Beine fasst.“ Beinahe fluchtartig verlässt sie daraufhin die Garderobe und überlässt es ihrer Freundin, die Jacken zu holen. Auf dem Parkplatz kauerte die 20-Jährige weinend zwischen zwei Autos und wartete auf sie. Ein junger Mann habe ihr seine Jacke gegeben, weil sie so gefroren habe, erzählte sie.

20-jähriges Opfer schreit auf

Ihre Freundin hatte den Vorfall selbst nicht gesehen, aber bemerkt, dass jemand an ihr vorbei nach vorne gelangt habe. Dann habe die 20-Jährige aufgeschrien, sagte sie aus. Auch sie selbst sei „sehr penetrant angefasst“ worden, so die Freundin. Sie war am Hintern gepackt worden. Nachdem sie sich das energisch verbeten hatte, habe es der junge Mann dann auch gelassen, sagte die Freundin. Sie erklärte auch, warum die 20-Jährige so besonders geschockt reagiert hatte. „Sie hatte schon mehrere ähnliche Vorfälle.“

Die herbeigerufene Polizei konnte den jungen Mann auf dem Gelände der Diskothek nicht mehr finden. Dafür entdeckte die Freundin ihn ein paar Tage später auf Fotos in einem sozialen Netzwerk von der Feier in der Diskothek. Das Bild legte sie der Polizei vor. Sie habe sich sein Grinsen gemerkt, erklärte sie dem Beamten, woran sie den Angeklagten erkannt hatte. Auch die Personenbeschreibung (helle Haare und ein weißes Hemd) habe übereingestimmt, sagte der Polizeibeamte aus. Auch an die 20-Jährige konnte er sich noch gut erinnern: „Sie hat durchgehend geweint.“

Der 18-jährige Begleiter der Freundinnen bekam nur mit, dass die 20-Jährige plötzlich die Garderobe verlassen hatte. Den Grund erfuhr er erst hinterher. Für die Freunde des Angeklagten war es ein ganz normaler Abend ohne besondere Vorkommnisse gewesen.

Bilder der Überwachungskamera ausgewertet

Der Angeklagte selbst bestritt, die Freundinnen unsittlich berührt zu haben. Er sei zwar betrunken gewesen, habe aber keine Erinnerungslücken, sagte er aus. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, dass er kurz hinter den Freundinnen in die Garderobe kam. Mehr war von den Kameras jedoch nicht erfasst worden.

Für Verteidiger Stephan Eichhorn reichten die Beweise nicht für eine Verurteilung aus. Seiner Meinung nach war nicht erwiesen, dass sein Mandant derjenige gewesen war, der die Freundinnen sexuell belästigt hatte. Eichhorn forderte Freispruch.

Staatsanwältin Stefanie Dyllat sah den Angeklagten durch die Zeugenaussagen überführt. Dass Aussagen in manchen Details voneinander abwichen oder nicht mehr mit den Angaben bei der Polizei übereinstimmten, war ihrer Meinung nach dem menschlichen Gedächtnis geschuldet. Dyllat plädierte für eine Geldauflage in Höhe von 500 Euro.

Dem schloss sich die Jugendrichterin an. Die 500 Euro muss der Angeklagte an die Brücke zahlen.