Nach Elternumfrage: Neue Öffnungszeiten für Tödtenrieder Kindergarten

Plus Eine Umfrage unter Eltern in Tödtenried kam zu dem Ergebnis: Es besteht kein Bedarf für die jetzige Betreuungszeit. Es gibt aber eine Alternative.

Das wichtigste Thema bei der Sitzung des Sielenbacher Gemeinderats am Mittwoch waren die Öffnungszeiten des Kindergartens St. Katharina in Tödtenried. Dazu waren die Eltern befragt worden. Wie Bürgermeister Heinz Geiling auf Anfrage mitteilte, stellte sich dabei heraus, dass keinerlei Bedarf für eine Betreuung von Kindern bis 14.30 Uhr besteht.