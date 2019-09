07:00 Uhr

So fällt die Freibad-Bilanz in diesem Sommer aus

Insgesamt tummelten sich in diesem Sommer 45000 Menschen im Aichacher Freibad. Von Änderungen am Sicherheitskonzept ist bislang nicht die Rede.

Von Katja Röderer

Was für ein Sommer: Mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke wird er vielen Aichachern wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Vor allem der 26. Juni hatte es in diesem Jahr in sich. Jener Mittwoch war von den Meteorologen schon vorab als rekordverdächtig heiß angekündigt worden. Es wurden tatsächlich mehr als 34 Grad in Aichach. Ein Rekordtag sollte es dann auch für das Aichacher Freibad werden. Fast 2400 Badegäste kamen im Laufe des Tages für eine Abkühlung vorbei. Zum Vergleich: im Vorjahr waren am besucherstärksten Tag Ende Juli 1800 Gäste gezählt worden.

Trotz der enormen Hitze wurde der Rekord vom Vorjahr nicht ganz geknackt. Zumindest noch nicht. Das Freibad hat noch bis zum letzten Ferientag am Montag, 9. September, geöffnet. Nachdem das Wetter am Wochenende mit vorhergesagten 14 bis 19 Grad aber wahrscheinlich nur noch die Hartgesottenen ins Freibad locken wird, lohnt sich auch jetzt schon ein Blick auf die Bilanz: 45000 Besucher waren dieses Jahr dort baden, wie Julia Höger von der Stadt Aichach berichtet. Ihr liegen auch die Zahlen vom vergangenen Jahr vor. Denen zufolge waren 2018 sogar 50000 Badegäste im Freibad.

Aichacher Freibad: Besucherstärkster Monat war der Juli

Der besucherstärkste Monat war wie 2018 wieder der Juli. Mehr als 21200 Menschen liefen in diesem Monat am Kassenhäuschen des Freibads vorbei durch das Eingangstor, um sich – je nach Wetterlage – einen mehr oder weniger schattigen Platz auf den Liegewiesen auszusuchen. Im Juli 2018 waren knapp 17500 gezählt worden.

Nicht immer blieb es friedlich auf den Liegewiesen (wir berichteten). So kam es an einem der heißesten Tage des Sommers Ende Juli zu einer Attacke auf einen 13-Jährigen. Mehr als 34 Grad wurden an jenem Freitag in Aichach gemessen, an dem fünf Jugendliche kurz nach 18 Uhr auf den 13-Jährigen losgingen. Nach Angaben der Polizei seiendie zwölf- bis 15-jährigen Tatverdächtigen inzwischen ermittelt. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft in Augsburg abgegeben. Geschlägert wurde noch einmal an einem weniger heißen Tag. Knapp 27 Grad herrschten an einem Montag Ende August, als ein Zwölfjähriger und ein 13-Jähriger sich um kurz vor 18 Uhr mit zwei 14- und 15-Jährigen stritten. Nach Angaben der Polizei wurde ein Bub unter Wasser getunkt, einer bekam einen Faustschlag an den Hinterkopf und es mischten sich 17- bis 20-Jährige ein. Anfang September berichtete die Polizei dann, dass vier Jugendlichen während des Besuchs im Freibad 95 Euro Bargeld aus den Rucksäcken gestohlen wurden.

Zeitgleich meldeten andere Freibäder in Deutschland Auseinandersetzungen und Randale, die ein Bademeister nicht mehr hätte in den Griff bekommen können. In Düsseldorf musste in diesem Sommer ein Sicherheitsdienst im Freibad eingesetzt werden und die Ausweise der Badegäste wurden kontrolliert.

Aichach: Ob 2020 Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, ist offen

Ob auch im Aichacher Freibad im kommenden Jahr mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, ist offen. Wie Julia Höger von der Stadt Aichach erklärt, werde darüber nach dem Ende der Saison diskutiert. Vorab wolle die Stadt keine Stellungnahme abgeben.

Peter Löffler von der Aichacher Polizei verweist auf die Umstände und das Ausmaß der Randale im Düsseldorfer Freibad. Dort hatten bis zu 60 Jugendliche randaliert, die Anweisungen der Bademeister ignoriert und offenbar auch Schichtleiter bedroht. Zu den Auseinandersetzungen im Aichacher Freibad gibt Löffler zu bedenken: „Streitereien unter Jugendlichen hat es immer schon gegeben“. Grundsätzlich sei es ratsam, wenige oder gar kein Bargeld mit ins Freibad zu nehmen. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, könnten Wertsachen in einem Schließfach im Freibad versperrt werden, sagt Löffler.

Darauf weist auch das Personal des Freibads hin. Wertsachen sollten niemals unbewacht am Platz auf der Liegewiese zurückbleiben. Die beiden befragten Mitarbeiter des Freibades haben insgesamt nicht den Eindruck, dass die Badegäste in Aichach aggressiver seien als früher. „Bei uns gibt es klare Ansagen“, heißt es dazu am Eingang. Wenn Jugendliche dabei erwischt werden, wie sie sich daneben benehmen, würde das unterbunden werden. Dass es mehr Auseinandersetzungen gebe als früher, können die Mitarbeiter auch nicht bestätigen. Früher sei nur nicht jede Angelegenheit in Windeseile über soziale Medien verbreitet oder hochgepuscht worden.

