Strabs: Wegfall weckt im Wittelsbacher Land Wünsche

Plus 2018 schaffte der Landtag die Straßenausbaubeitragssatzung ab. Seit die Bürger nicht mehr zur Kasse gebeten werden, werden mancherorts Begehrlichkeiten wach

Wenn in den vergangenen Jahren im Landkreis Ortsstraßen oder Ortsdurchfahrten ausgebaut wurden, rümpften Anwohner oft die Nase. Sie befürchteten hohe Rechnungen, weil sie sich an den Kosten, etwa für die Gehwege oder die Straßenbeleuchtung, beteiligen mussten – zumindest in den 22 von 24 Gemeinden im Landkreis, die eine Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) hatten. Noch Mitte 2016 hatten sich alle Parteien im Bayerischen Landtag darauf verständigt, die Anliegerbeiträge mit einigen Veränderungen beizubehalten. Seit der Landtag schnell noch vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr die Strabs rückwirkend zum Januar 2018 abschaffte, hat sich auch bei einigen Bürgern der Wind gedreht.

Nun, da sie nicht mehr mitzahlen müssen und „nur“ noch als Steuerzahler dafür aufkommen, ist die Abneigung gegenüber dem Straßenausbau teilweise nicht mehr ganz so groß. Zum Beispiel in Handzell. Immer wieder war bei Bürgerversammlungen in dem Pöttmeser Ortsteil eine bessere Beleuchtung der Mühlenstraße gefordert worden. Doch der Hinweis, dass die Anlieger dafür zur Kasse gebeten würden, ließ die Forderungen regelmäßig verstummen. Bürgermeister Franz Schindele sagt: „Die Anlieger wollten die Straße nicht ausgebaut haben.“

In Pöttmes hat die Gemeinde eine Prioritätenliste erstellt

Jetzt aber sei ein entsprechender Antrag da. Nachdem die Strabs abgeschafft worden war, ging er bei der Gemeinde ein. Es ist der einzige formelle Antrag auf den Ausbau einer Straße, der seitdem ins Rathaus flatterte.

Doch Wünsche wurden bei den Bürgerversammlungen im Februar und März immer wieder mal geäußert. Die Verwaltung hat deshalb eine Prioritätenliste erstellt. Der Gemeinderat wird darüber entscheiden. Das hat die Kommune also selbst in der Hand.

Anders sieht es bei den Erstattungen für entgangene Gelder aus. Im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach war von Mai 2016 bis Juli 2017 die Ortsdurchfahrt ausgebaut worden. Die Kosten für den neuen Gehweg wurden nach der Strabs anteilig auf die Anwohner umgelegt. Im September 2017 verschickte die Gemeinde die Bescheide, mit denen sie Vorausleistungen von etwa 70 Prozent verlangte. Nur ein paar Monate später forderte das Bayerische Innenministerium die Gemeinden auf, keine Bescheide mehr zu verschicken. Die restlichen 30 Prozent der Kosten konnte die Gemeinde also nicht mehr abrechnen. Die Bayerische Staatsregierung hat zwar angekündigt, der Freistaat werde die Beitragsausfälle ersetzen. „Aber wir wissen jetzt noch nicht, wie das kompensiert wird“, sagt Schindele. „Das ist sehr unbefriedigend, wie man mit den Kommunen umgeht.“

Kommunen warten auf Erstattungen für entgangene Gelder

Auch die Stadt Aichach erhofft sich Geld vom Freistaat. Hier wurde die Strabs 2013 beschlossen, aber seitdem noch nicht vollzogen. Als Erstes hätte es die Klingener getroffen. In dem Stadtteil werden die Ortsdurchfahrten seit 2015 ausgebaut. Die Einnahmen, die der Stadt hier entgehen, will sie sich vom Freistaat zurückholen. In dieser Woche will sich Wilhelm Rottenkolber, Leiter der Finanzverwaltung, an den Antrag setzen. „Ich bin sicher, dass wir den Einnahmeausfall ersetzt bekommen“, sagt er. Von Begehrlichkeiten seit der Abschaffung der Strabs, wo Straßen ausgebaut werden sollten, hat er noch nichts mitbekommen.

Mit dem Straßenbau ist es oft nicht getan

Ganz anders in Obergriesbach. Hier erreichen Bürgermeister Josef Schwegler seitdem immer wieder Wünsche – oft versehen mit dem Hinweis, dies oder jenes müsse möglichst bald erledigt werden. Dann sagt Schwegler zu den Leuten manchmal: „Jetzt, wo du nicht mehr zahlen musst, soll die Allgemeinheit das sofort machen.“ Doch mit dem Straßenausbau sei es meist nicht getan. Oft müssten auch die Kanal- und Wasserleitung saniert werden. Dadurch wird es schnell teuer. Wenn die Gemeinde zudem Grundstücke brauche, weil ein Gehweg gebaut oder eine Straße begradigt werde, pressiere es den Anwohnern nicht mehr ganz so. Schwegler wäre dafür gewesen, dass die Strabs bleibt. „Ich finde es nicht gut, dass sie weg ist“, bekennt er.

Hollenbachs Rathauschef Franz Xaver Ziegler wurde noch nicht mit neuen Wünschen konfrontiert, seit es die Strabs nicht mehr gibt. Wenn dann „wäre es das gute Recht von jedem“, findet er. „Trotzdem werden wir jetzt nicht mit Straßenausbau um uns schmeißen.“ Die Entscheidung liege beim Gemeinderat. Insgesamt seien die Straßen in Hollenbach auf einem guten Stand.

Auch in Rehling geben sich die Bürger noch bescheiden. Forderungen sind hier noch nicht bis ins Rathaus vorgedrungen. „Aber es ist zu erwarten“, sagt Bürgermeister Alfred Rappel. Und fügt hinzu: „Vielleicht kommt ja jetzt der ein oder andere auf die Idee.“