Sulzemoos

vor 16 Min.

Unfall: Autofahrerin missachtet Vorfahrt in Sulzemoos

Eine Frau will mit ihrem Wagen in Sulzemoos in eine Straße einbiegen. Dabei übersieht sie eine andere Autofahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zwei Autofahrerinnen sind am Dienstag in Sulzemoos (Landkreis Dachau) kollidiert. Gegen 13.25 Uhr wollte eine 56-Jährige mit ihrem Wagen von der Lindenstraße nach links in die Bogenrieder Straße abbiegen. Wie die Polizei berichtet, missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit einer 50-Jährigen, die mit ihrem Wagen die Bogenrieder Straße in südliche Richtung befuhr. Unfall in Sulzemoos: Sachschaden im fünfstelligen Bereich Bei dem Zusammenstoß wurden die 50-Jährige und ihre 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in das Dachauer Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro. (kneit)

Themen folgen