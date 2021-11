Drei Verletzte bei Unfall: Fahrer übersieht Gegenverkehr bei Sulzemoos

Ein 25-Jähriger will mit seinem Wagen auf die A8 bei Sulzemoos abbiegen. Dabei übersieht er einen anderen Wagen. Drei Menschen werden bei dem Unfall verletzt.

Auf der Staatstraße 2054 ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr war dort ein 25-Jähriger mit seinem Wagen von Sulzemoos (Landkreis Dachau) in Richtung Einsbach (Gemeinde Sulzemoos) unterwegs. Wie die Polizei berichtet, übersah er einen entgegenkommenden Wagen einer 34-Jährigen, als er nach links auf die Autobahnzufahrt zur A8 abbiegen wollte. Es kam zur Kollision. Dabei wurde das entgegenkommende Auto noch auf einen an der Einmündung wartenden Wagen geschoben.

Unfall bei Sulzenmoss: 32.000 Euro Schaden

Der 25-Jährige und seine zwei Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrerin des entgegenkommenden Wagens wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Allerdings konnte sie ihren Wagen nicht mehr alleine verlassen und musste durch die Feuerwehren aus Sulzemoos, Wiedenzhausen (Gemeinde Sulzemoos) und Odelzhausen (Landkreis Dachau) befreit werden. Der dritte Unfallbeteiligte kam ohne Blessuren davon. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. (kneit)