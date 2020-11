15:25 Uhr

Technischer Defekt: Garage brennt in Unterzeitlbach ab

Feuerwehren aus dem Landkreis Dachau bringen Brand schnell unter Kontrolle. Sachschaden liegt laut Polizei bei 50.000 Euro.

Bei einem Feuer am Freitagabend stand eine Garage in Unterzeitlbach (Markt Altomünster) in Flammen. Die gegen 21 Uhr verständigten Feuerwehren aus Altomünster, Unterzeitlbach, Markt Indersdorf, Eisenhofen, Kleinberghofen und Dachau brachten den Brand in der Hauptstraße, laut Mitteilung der Polizei, schnell unter Kontrolle.

Menschen sind nicht zu Schaden gekommen

An der Garage eines landwirtschaftlichen Anwesens und einer darüber liegenden Wohnung entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. (cli)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen