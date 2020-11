vor 16 Min.

Telefonbetrüger buchen von ihren Opfern insgesamt 5000 Euro ab: Polizei ermittelt

Bürger aus Germering wenden sich an die Polizei – sie wurden am Telefon um Geld gebracht. Die Ermittler sprechen von einer bekannten Masche.

Von Evelin Grauer

In zwei Fällen wandten sich am Donnerstag Bürger aus Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck an die Polizei, weil sie am Telefon betrogen worden waren. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, entstand hoher Beuteschaden.

Nach Polizeiangaben bediente sich der Anrufer einer bereits bekannten Masche. Er gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus, der eine Fernwartung am PC des Opfer ausführen müsse. Er wolle so einige Sicherheitslücken auf dem Rechner schließen, gab er an.

Tatsächlich erlangte der Täter jedoch auf diese Weise Ende Oktober Zugriff auf den Rechner eines 77-jährigen Rentners sowie am Montag, 23. November, auf den eines 58-jährigen Kaufmanns. Dabei wurden die Opfer teils stundenlang am Telefon vom eigentlichen Geschehen abgelenkt.

Täter hat Bankdaten in Germering ausgespäht

Wie nun festgestellt wurde, konnte der Täter durch den Fernzugriff Bank- und Kreditkartendaten der beiden Germeringer ausspähen und insgesamt etwa 5000 Euro von den Konten der Opfer abbuchen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und rät weiterhin dringend dazu, bei Anrufen vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter, Verwandter in plötzlicher Notlage oder zweifelhaften Anrufen angeblicher Polizeibeamter sofort aufzulegen.

Auf einer Internetseite hat die Polizei weitere Informationen zur angewandten Betrugsmasche zusammengestellt.

