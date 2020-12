vor 49 Min.

Telefónica will einen Mobilfunkmast bei Echsheim bauen

Plus Das Unternehmen Telefónica Germany will nahe dem Pöttmeser Ortsteil Echsheim einen Mobilfunkmast bauen. Wie hoch er voraussichtlich wird und wo er entstehen soll.

Von Nicole Simüller

Nahe dem Pöttmeser Ortsteil Echsheim plant die Telefónica Germany GmbH einen Mobilfunkmast zu bauen. Darüber informierte das Unternehmen den Markt Pöttmes, wie am Donnerstagabend im Gemeinderat bekannt wurde. Der Mast soll zwischen 30 und 35 Meter hoch werden. Auch einen konkreten Standort hat das Unternehmen schon im Blick.

Er befindet sich westlich des Ortsteils an Holzheimer Weg. Genauer gesagt: Wenn man den Holzheimer Weg Richtung ortsauswärts fährt, zweigt links vom Holzheimer Weg ein kleiner Weg ab. Dort soll der Mast errichtet werden. Gegen den Standort regte sich im Marktgemeinderat kein Widerspruch. Matthias Bissinger (Bürgerblock), selbst Echsheimer, sagte: "Ich finde den Standort nicht verkehrt. Er bietet sich an."

Auf dem Mobilfunkmast bei Echsheim soll LTE-Technik installiert werden

Bissinger bat, den Masten so zu planen, dass auch andere Mobilfunkanbieter ihn nutzen könnten. Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU), der ebenfalls in Echsheim lebt, bezweifelte nach eigener Aussage, dass das möglich ist. Ihm zufolge soll nach Firmenangaben vorerst 4G-/LTE-Technik installiert werden. Die Netzbetreiber seien an der vom Bund geforderten LTE-Abdeckung in der Fläche interessiert, um "weiter in den Genuss von 5G-Lizenzen zu kommen". 5G ist ein Übertragungsstandard, der deutlich höhere Geschwindigkeiten beim mobilen Datenverkehr ermöglicht.

Die Gemeinde habe die Auskunft erhalten, dass die Netzbetreiber derzeit noch mit den 5G-Planungen in den Städten beschäftigt seien, so Ketz. Erst in einigen Jahren werde dieser Standard in die Fläche gehen. Andere Unternehmen sind schon weiter als Telefónica. So berichtete Vodafone im November, es habe seine erste 5G-Mobilfunkstation im Wittelsbacher Land in Aichach in Betrieb genommen und damit sein 5G-Ausbauprogramm gestartet.

Parallel schließt Vodafone ebenso LTE-Funklöcher im Landkreis Aichach-Friedberg wie die Deutsche Telekom. Letztere hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zehn Monaten drei Standorte mit LTE und fünf mit 5G erweitert. Die Standorte befinden sich in Inchenhofen, Kissing, Mering, Pöttmes, Schiltberg, Eurasburg und Friedberg. Der LTE-Ausbau ist laut Telekom deshalb wichtig, weil alle LTE-Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden. Vodafone und Telekom begannen bereits 2019 mit dem 5G-Ausbau in Deutschland. Vor zwei Monaten teilte Telefónica mit, als dritter deutscher Netzbetreiber Antennen im Übertragungsstandard 5G aktiviert zu haben.

Auch bei Ebenried und Osterzhausen ist ein Mobilfunkmast geplant

Vor einem Monat berieten die Pöttmeser Ratsmitglieder über den Mobilfunkausbau im Raum Ebenried und Osterzhausen. Auch hier hoffen die Bewohner seit Jahren auf eine bessere Anbindung. Die Räte beschlossen daher im November, in ein Förderprogramm einzusteigen: Mit Geldern des Freistaats und der Gemeinde würde der Funkmast errichtet und unterhalten. Bis zu 500.000 Euro oder 80 Prozent der förderfähigen Kosten stehen in Aussicht. Die Gemeinde wäre allerdings für Dinge wie Fundament, Stromzuführung oder Wartung zuständig. Sowohl die Deutsche Telekom als auch Vodafone hatten in der Gegend Mobilfunklücken ausgemacht.

Damals waren sich die Räte auf Anregung der CWG einig, die betroffenen Anwohner in die Entscheidung einzubeziehen. Sie beschlossen, die Anwohner anzuschreiben und außerdem im Marktboten über das Vorhaben zu informieren. Auch im Fall Echsheim waren sich die Räte auf Vorschlag des Bürgerblocks einig, dass die Gemeinde die Bürger informieren soll. Außerdem wird sich die Gemeinde an der Standortsuche des Netzbetreibers beteiligen.

