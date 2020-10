vor 8 Min.

Tödlicher Unfall: 18-Jähriger fährt bei Petershausen gegen Baum

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen bei Petershausen im Landkreis Dachau. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen einen Baum starb noch an der Unfallstelle.

Junger Mann fährt im Landkreis Dachau am frühen morgen in einer Kurve geradeaus und prallt mit seinem Auto frontal gegen einen Baum.

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall bei Petershausen (Landkreis Dachau) tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet war der junge Mann aus Jetzendorf (Landkreis Pfaffenhofen) von dort aus mit seinem Auto in Richtung Petershausen unterwegs.

Junger Mann stirbt noch an der Unfallstelle

In einer leichten Linkskurve fuhr der 18-Jährige, der allein im Wagen saß, augenscheinlich geradeaus, kam so von der Straße ab und prallte am Fahrbahnrand mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Es gibt keine Unfallzeugen: Gutacher ermittelt Unfallhergang

Die Feuerwehren Jetzendorf und Petershausen waren vor Ort an der Unfallstelle. Die Kreisstraße musste für etwa fünf Stunden komplett gesperrt werden. Da es keinerlei Unfallzeugen gibt, soll nun ein hinzugezogener Gutachter den genauen Unfallhergang rekonstruieren. (cli)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen