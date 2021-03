vor 39 Min.

Über Ecuador nach Aichach: Wie Ulrike Stepp Bedürftige unterstützt

Tische und Bänke möchte Ulrike Stepp gerne in diesem kleinen Garten wieder aufstellen. Er gehört zum Sozialwohnhaus an der Martinstraße.

Plus Ulrike Stepp ist viel herumgekommen - und hat jetzt in Aichach ihren Traumjob gefunden. Was die Sozialpädagogin antreibt und welche Projekte sie plant.

Von Gerlinde Drexler

Auf ihr Bauchgefühl zu hören, ist für Ulrike Stepp oft ein wichtiger Aspekt ihrer Arbeit. Die 48-jährige Aichacherin arbeitet als Sozialpädagogin in der sogenannten Quartiersozialarbeit des Kreis-Caritasverbandes. Einfacher gesagt: Ihre Aufgabe ist die sozialpädagogische Betreuung des Sozial- und Obdachlosenwohnhauses in der Martinstraße in Aichach. Seit gut einem Jahr ist sie hier für die rund 20 Bewohner Ansprechpartnerin und Vermittlerin und sagt: "Ich glaube, ich habe hier meinen Traumjob gefunden."

Es sind etwa 30 Schritte, die Stepp von der Eingangstür bis zu ihrem Büro zurücklegen muss. Für die braucht sie aber manchmal eine halbe Stunde oder länger. Der Grund ist ein ganz einfacher: Gespräche zwischen Bewohnern und ihr finden auch mal auf dem Gang statt. Da hat jemand schnell mal eine Frage wegen eines Formulars, ein anderer hat eine Anregung oder jemand will einfach mal ein paar Worte wechseln. Ein informelles Miteinander, das Stepp mag. Obwohl die zehn Stunden, die sie pro Woche für die sogenannte aufsuchende Sozialarbeit zur Verfügung hat, das eigentlich gar nicht hergeben.

Ulrike Stepp hilft im Sozial- und Obdachlosenwohnhaus Aichach

Sie würde es schön finden, wenn es ein paar mehr Stunden wären, sagt die Sozialpädagogin. "Ich habe langsam das Gefühl, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich mehr bewegen." So hat sie alle Hände voll damit zu tun, ihrer Hauptaufgabe nachzukommen: Mit den Bewohnern des Hauses das Formale auf die Reihe zu bekommen. Oft geht es dabei um Gespräche mit Ämtern wie dem Jobcenter oder dem Landratsamt. Sie hat festgestellt: "Aufgrund von schlechten Erfahrungen haben die Bewohner eine Scheu, mit Behörden in Kontakt zu treten."

Vor Corona begleitete Stepp sie dann oft zu den Behörden. Jetzt wird viel am Telefon über die Lautsprecherfunktion erledigt. Ihr Ziel sei es, den Menschen ihre Scheu zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass am anderen Ende auch nur ein Mensch sei, sagt Stepp.

Die Sozialpädagogin studierte in Eichstätt und Regensburg und ging für ein Sozialpraktikum ein Jahr lang nach Ecuador in Südamerika. Sie sagt: "Ich wollte von Anfang an mit Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten." Ihre erste Arbeitsstelle hatte sie in München bei einem Verein für Sozialarbeit, wo sie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreute. Mit 28 Jahren wollte sie etwas Neues ausprobieren und begann eine Schreinerlehre. Obwohl sie das "Handfeste" liebte, stellte sie schnell fest: "Ich bin Sozialpädagogin."

Ulrike Stepp ist Sozialpädagogin, Lehrkraft - und Schreinerin

Bevor sie beim Caritasverband mit der Arbeit in der Martinstraße begann, war die dreifache Mutter vor allem ehrenamtlich tätig. Vor fünf Jahren fing sie als sogenannte Drittkraft an der Grundschule Affing an. Dort unterstützt sie seitdem Kinder mit Migrationshintergrund und hilft ihnen dabei, Lücken zum Beispiel in Mathe oder der deutschen Sprache aufzuholen.

An dem Haus in der Martinstraße mag sie, dass es so vielfältig genutzt wird. Es bietet nicht nur zwei kleine Wohnungen und mehrere Einzelzimmer für Menschen, die nicht mehr wissen, wohin. Die Volkshochschule und Vereine nutzen Räume und das Migrationsbüro ist auch in dem Gebäude untergebracht. Die Nutzung durch viele verschiedene Akteure tue dem Haus gut, findet Stepp. "Es hat eine gute Atmosphäre.“ Schön findet sie, dass Manfred Listl vom Ordnungsamt der Stadt Aichach, die Träger der Einrichtung ist, es als Sozialwohnhaus bezeichnet. "Er hatte die Idee, diesen Begriff für das Haus zu prägen, weil es keine klassische Obdachlosenunterkunft ist und es auch nie war."

Sozialpädagogin plant im Sozialwohnhaus Aichach mehrere Projekte

Die Sozialpädagogin würde sich wünschen, dass es einen Gemeinschaftsraum oder eine gemeinsame Küche gäbe. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, einmal im Monat zusammen zu kochen." Aufgrund der räumlichen Situation sei dieser Wunsch in absehbarer Zeit nicht umzusetzen, weiß sie. Und noch eine andere Idee hat Stepp. Sie möchte in dem kleinen Stück Garten, das an den grünen Parkplatz angrenzt, Tische und Bänke aufstellen. Früher hätte es hier auch ein Hochbeet gegeben, weiß sie von ihrer Vorgängerin Antonia Karg. Stepp sagt: "Ich hätte Riesenlust, das wieder zu beleben." Auch ein paar Bewohner hätten zugesagt, ihr dabei zu helfen, hat sie bei Gesprächen schon herausgefunden.

