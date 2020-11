14:43 Uhr

Unbekannter bricht in ehemaliges Feuerwehrhaus in Aichach ein

Ein Unbekannter ist in das ehemalige Feuerwehrhaus Aichach eingebrochen.

Hohen Schaden hat ein Unbekannter durch einen Einbruch in das ehemalige Feuerwehrhaus in Aichach angerichtet. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Von Max Kramer

Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, in das ehemalige Feuerwehrhaus in der Aichacher Martinstraße eingebrochen. Wie die Polizeiinspektion Aichach mitteilt, warf er einen Pflasterstein durch eines der Fenster, entriegelte es und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude.

Hoher Sachschaden nach Einbruch in ehemaliges Feuerwehrhaus Aichach

Dort durchsuchte der Unbekannte den Raum, der als Lager genutzt wird. Offenbar ohne Beute verließ er das Gebäude und verschwand über die Martinstraße in unbekannte Richtung. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Dies teilte die Polizei mit. Sie bittet nun um Hinweise unter 08251/8989-0.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen