vor 16 Min.

Unbekannter raubt 89-Jähriger die Handtasche

Ein bislang Unbekannter fährt Seniorin mit dem Fahrrad an und entreißt ihr die Handtasche. Die Frau stürzt und wird verletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Einer 89-jährigen Frau hat ein bislang Unbekannter am Samstagabend in Dachau die Handtasche geraubt, wie die Polizei mitteilt. Die Seniorin stürzte und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei (Kripo) Fürstenfeldbruck ermittelt in dem Fall.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Handtaschenraub am Samstagabend gegen 19 Uhr. Die 89-Jährige ging in der Moorbadstraße spazieren, als der bisher unbekannte Täter mit dem Fahrrad gegen sie fuhr. Die Frau stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann entriss der Frau die Handtasche und entfernte sich Richtung Bahnhof. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Es gibt eine Beschreibung des Täters

Der unbekannte Täter war laut Beschreibung männlich, etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig. Er trug eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke und eine blaue OP-Maske. Unterwegs war er mit einem älteren hellen Damenrad.

Die Kriminalpolizei bittet alle, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben oder sonst Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden. (bac)

