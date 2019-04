08:46 Uhr

Unbekannter steckt Wiese in Brand

Ein Unbekannter hat am Montag in Griesbeckerzell eine Wiese in Brand gesteckt. Das teilt die Polizei Aichach mit.

Eine Wiese hat ein Unbekannter am Montagnachmittag in Griesbeckerzell in Brand gesetzt. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, fiel einem Anwohner der Gärtnerstraße gegen 15.30 Uhr auf, dass die an sein Grundstück angrenzende Wiese an zwei Stellen brannte. Betroffen waren etwa 20 Quadratmeter. Der Zeuge konnte das Feuer laut Polizei mit Hilfe einer Gießkanne selbst löschen. Ein Sachschaden dürfte nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden sein. Hinweise zum unbekannten Brandstifter werden an die Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-11, erbeten. (AN)

