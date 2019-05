vor 52 Min.

Unfall: Auto kracht in Pöttmes rückwärts in eine Glasfront

Ein Auto ist in Pöttmes rückwärts in eine Glasfront geprallt Die Feuerwehr Pöttmes brachte eine Notverschalung an.

Ein 89-jähriger Autofahrer hat in Pöttmes bei einem Wendemanöver an einem Seniorenheim einen Unfall verursacht. Er hat wohl das Gaspedal mit der Bremse verwechselt.

Wohl das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat laut Polizei ein 89-jähriger Autofahrer am Samstagabend in Pöttmes. Bei einem Wendemanöver fuhr er gegen 18 Uhr mit seinem Auto rückwärts in die Glasfront eines Seniorenheims an der La-Haye-Straße.

Bei dem Auto wurde durch den Aufprall das Heck eingedrückt. Die Glasfront wurde auf einer Fläche von drei mal zwei Metern massiv beschädigt, zudem wurden dahinterliegende Heizkörper teilweise ausgerissen, berichtet die Polizei.

Weder der Autofahrer noch andere Menschen wurden verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20000 Euro. Die eingedrückte Glasfront wurde durch die Feuerwehr Pöttmes abgesichert. Hinsichtlich des Unfallgeschehens werde bei der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde anregt, die Fahrtauglichkeit des Rentners zu überprüfen, so die Polizei. (bac)