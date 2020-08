12:41 Uhr

Unfallflucht in Klingen: Unbekannter fährt in Gartenzaun

Ein bislang Unbekannter fährt im Aichacher Stadtteil Klingen vermutlich beim Wenden in einen Zaun. Laut Polizei soll es sich um einen weißen Kombi handeln.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist am Samstag in der Zeit von 9.30 bis etwa 17 Uhr am Kreuzberg in Klingen (Stadt Aichach) gegen einen Gartenzaun gefahren, berichtet die Polizei. Vermutlich habe sich der Unfall bei einem Wendemanöver ereignet. Der Grundstückszaun wurde dabei nicht unerheblich beschädigt, so die Polizei.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um einen weißen Kombi mit Anhänger gehandelt haben. Die Polizei in Aichach bittet um sachdienliche Hinweise, Telefon 08251/8989-0. (bac)

Themen folgen