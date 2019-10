vor 29 Min.

Verkaufen und reparieren

Forst- und Gartengeräte, Maschinen, Motoren, Werkzeuge: Peter Belousow GmbH eröffnet dritte Filiale im Gewerbepark Ecknach

Motorsägen, Akkuschrauber, Hochdruckreiniger, Rasenmäher, Schweißgeräte, Laubbläser, Werkzeuge – in der Peter-und-Paul-Straße im Ecknacher Gewerbepark hat die Peter Belousow GmbH aus Schrobenhausen jetzt ihre dritte Niederlassung eröffnet. Neben einer Ausstellungsfläche von 650 Quadratmetern kommen 450 Quadratmeter Werkstatt- und Lagerfläche für den Service hinzu. Belousow steht für Maschinen, Werkstatt- und Industriebedarf, Forst- und Gartengeräte, Reinigungstechnik und Elektromotoren.

Von den Kunden würden besonders die Wartung und Reparaturarbeiten geschätzt, sagt Daniel Belousow: „Die Leute wollen Qualität und die Möglichkeit, dass etwas repariert wird. Das wird ganz groß geschrieben.“ Neben dem Stammsitz in Schrobenhausen und der neuen Filiale im Aichacher Stadtteil ist die Gesellschaft auch in Neuburg an der Donau vertreten.

Den Standort in Aichach hat der Fachhändler schon lange im Auge. Daniel Belousow: „Seit zehn Jahren spielen wir mit dem Gedanken, in Aichach eine Filiale zu eröffnen. Wir haben im Raum Aichach viele Kunden, die bis jetzt nach Schrobenhausen gefahren sind.“ Für das neue Geschäft in Ecknach sucht Belousow noch technisches Personal für elektrische und benzinbetriebene Geräte. Insgesamt beschäftigt die Firma derzeit 25 Mitarbeiter, davon werden zwischen vier und fünf Mitarbeiter in Ecknach der Kundschaft zur Seite stehen.

In Schrobenhausen gibt es die Peter Belousow GmbH schon seit 1970. Firmengründer Peter Belousow eröffnete eine Elektrobaumaschinenfirma als Einmannbetrieb. Zu Beginn standen die Motorenwicklung sowie mechanische und elektrische Reparaturen im Vordergrund. Im Laufe der Zeit erkannte der Firmengründer, dass neben der Reparatur von Motoren auch die von Elektrowerkzeugen ein wichtiges Segment wurde. Ein erster Verkaufsraum kam dazu. 1977 folgte die erste Filialeröffnung in der Franziskanerstraße in Neuburg.

Als nächster großer Schritt stand der Bau eines Geschäftsgebäudes mit Werkstatt, Büro- und Ausstellungsfläche im Gollingkreuter Weg in Schrobenhausen an. Die Neuburger Filiale zog 1986 zuerst in den Norden der Stadt – und 2009 an den jetzigen Standort in der Nördlichen Grünauer Straße. Nach dem Tod des Firmengründers 1996 führte seine Ehefrau Rosemarie Belousow das Unternehmen erfolgreich weiter – seit 2008 als GmbH gemeinsam mit Sohn Daniel Belousow. Der gelernte Elektro-Maschinenbauer und Wirtschaftsfachwirt legt neben dem Verkauf einen Schwerpunkt auf die Ausführung von Reparaturen, Wartungen und Serviceleistungen in den hauseigenen Werkstätten.

Mitarbeiter und gelernte Handwerker helfen weiter, falls ein Gerät einmal streiken sollte, beziehungsweise beraten die Kunden bei Fragen rund um die Anwendung der Geräte. Dazu kommen ein großes Ersatzteillager und ein Angebot an Elektrozubehör. (ech, AN)

