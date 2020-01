vor 37 Min.

Von Gesundheit über exotische Küche bis hin zu Zumba - Das neue VHS-Programm

Das neue Programm der Volkshochschule Aichach-Friedberg ist da. Welche Kurse im Angebot sind und wo das Programm erhältlich ist.

Die „Eule“ flattert ab Donnerstag, 9. Januar, wieder durch das Wittelsbacher Land. Für alle Zeitungsabonnenten liegt das Programmheft der Volkshochschule (VHS) Landkreis Aichach-Friedberg der morgigen Ausgabe unserer Zeitung bei. Ab kommender Woche kann es an allen bekannten Auslagestellen in den Außenstellen abgeholt werden. Die Liste der Außenstellen ist ebenso auf der VHS-Internetseite www.vhs-aichach-friedberg.de zu finden wie das Programm selbst.

Es besteht auch die Möglichkeit, digital in der „Eule“ zu blättern. Die Volkshochschule hat im Frühjahrs-/Sommersemester 2020 über 900 Kurse zur Auswahl. So gibt es unter anderem „Alpha“-Kurse (Deutsch Lesen und Schreiben) in der Berufsschule Aichach und weitere Deutschkurse im Landkreis. In über 400 Kursen kann etwas für die Gesundheit getan werden. Auch zeitgenössischen und gesellschaftsrelevanten Themen nimmt sich die VHS an: Nachhaltigkeit, Verbraucherbildung, Umweltschutz, Digitalisierung, Sprachen und Gesundheit sind in der „Eule“ vertreten.

Sechs Sonderseiten sind dem Schwerpunktthema, der Bayerischen Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg mit dem Titel „Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte“, gewidmet. Mit über 25 Veranstaltungen trägt die VHS zum Rahmenprogramm bei. Darunter sind Themen wie Hexen, mittelalterliches Tanzvergnügen, keramische tragbare Kocher und Kochtöpfe, Hildegard von Bingen, Ludwig der Bayer und ein Fotowettbewerb zum Thema „Stadtluft befreit“ zu finden.

Vorträge und Besichtigungen zu Zukunftsthemen bei der Volkshochschule

Nicht nur „Wittelsbacher Radtouren auf den Spuren der Wittelsbacher als Städte- und Marktgründer im Landkreis Aichach-Friedberg“ werden thematisch passend dazu in der „Eule“ ausgeschrieben. Das Theater Weiss plant außerdem die Uraufführung des Theaterstückes „Sisi Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben“ zur Landesausstellung. Das Stück stellt einer Mitteilung der VHS zufolge einen Höhepunkt des Programms dar.

Zum festen Programmteil werden neue Lernformen wie das Webinar, das dank der Möglichkeit zum zeit- und ortsunabhängigen Lernen immer mehr Liebhaber findet. Mit Themen wie „Wie Sie Ihre Daten schützen“, „Fridays for Future“ oder „Trotzphase gemeinsam meistern“ werden bereits einige vhs-Fachbereiche abgedeckt.

In Kooperation mit dem „Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land“ bietet die VHS Vorträge und Besichtigungen zu den Themen „Erneuerbare Energien vor der Haustüre“ (Biogasanlagen, Passivhaus, Biomasseheizkraftwerk), „Modernisierungsbündnis Wittelsbacher Land“ (Elektromobilität, Energiewende, Sanierung richtig planen) und „Klimafreundliche Dächer“ (Solarpotenzialkataster – eignet sich mein Dach für Photovoltaik?) an. Das „Repair-Café“ ist mit vier Terminen im Jahr zu einer festen Institution geworden. Die Caritas-Tagesstätte Aichach stellt wieder ihre Räume zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro wird in Aichach, Friedberg und Kissing die Kursreihe „Silver Surfer – sicher online im Alter“ angeboten. Senioren sollen mit Themen wie Online Banking, Ebay, Smartphones, Mediathek, online streaming und mehr vertraut gemacht werden. Ebenso bestehen Partnerschaften mit der Freiwilligenagentur, der Stadt Aichach, einigen Sportvereinen und anderen Institutionen. Mit dem Jugendamt des Landratsamtes wird „KoKi“, eine kostenfreie Vortragsreihe zu Erziehungsthemen, angeboten.

Die VHS bietet im Frühjahr/Sommer im Bereich „Gesundheit und Bewegung“ etwa 400 Kurse an. Yoga, Pilates, Aquakurse und Wirbelsäulengymnastik erfreuen sich einer ungebrochenen Beliebtheit. Aber auch Selbstverteidigung, Reiten, Tanzen oder Outdoor-Aktivitäten finden sich im Programm. Eine gesteigerte Nachfrage verzeichnet die VHS nach Entspannungs- und Körpererfahrungskursen oder Klangschalenmeditation.

Im Bereich „Kunst und Kultur“ können Teilnehmer Aquarellmalen, Zeichnen, Töpfern, Filzen oder Nähen lernen. Mit dem neuen Kursformat „small, middle, large“ können sie beim Kurs „Skizzieren, Zeichnen und Aquarellmalen“ selbst die Dauer des Kurses wählen und zwischen den angebotenen Orten nach Absprache mit dem Dozenten wählen. Eine überarbeitete Gebührendarstellung, ein größeres Angebot von Kleingruppen sowie die Sprachen Arabisch und Ungarisch runden das Angebot der gängigen Sprachen ab.

VHS bietet exotische Kochkurse an

Unter dem Fachbereich „Lebensart“ finden sich Kochkurse aus Afrika, China, Italien, Marokko oder der Türkei ebenso wie heimische Schmankerlküche. Im neuen Fachbereich „VHS unterwegs“ werden Kunst-, Kultur-, Naturführungen und Besichtigungen angeboten. Es wurden einige neue Ziele aufgenommen, darunter das Unesco-Welterbe Wasser, eine Airport-Tour München, eine Localbahn-Rundfahrt und eine Bunkerführung.

Bei Reiseberichten im Fachbereich „Gesellschaft und Leben“ erhalten Teilnehmer Einblick in Lebenswelten aus Bangkok, Koh Lanta, Oman oder Norwegen. Auch Vorträge über einen Südtiroler Bergbauernhof und eine Deutschland-Fahrradtour sind zu finden.

Für junge Teilnehmer gibt es ebenfalls Angebote in fast allen Bereichen. Die VHS organisiert zudem auf Anfrage für Firmen und Privatpersonen Kurse und Veranstaltungen. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle geben dazu Auskunft. (AN)

