vor 2 Min.

Von der Physiotherapeutin zur Personal Trainerin in Aichach

Die Physio- und Sporttherapeutin Hanna Rehm machte sich im Januar 2021 mit einem mobilen Therapieservice in Aichach selbstständig.

Plus Die gelernte Physiotherapeutin Hanna Rehm hat sich mit einem mobilen Therapieservice in Aichach selbstständig gemacht. Was sie noch anbietet.

Von Gerlinde Drexler

Als private Physiotherapeutin und Personal Trainerin hat sich Hanna Rehm Anfang des Jahres in Aichach selbstständig gemacht. Die 28-jährige Aichacherin bietet einen mobilen Therapieservice an. Vor über einem Jahr startete sie mit ihrem Fitnesstraining im Aichacher Stadtgarten. Sobald die Corona-Auflagen es zulassen, will Rehm den Frühsport im Freien wieder anbieten.

Aichach: Personal Trainerin Rehm ist auch Sportlehrerin

Mit ihrem mobilen Therapieservice möchte die 28-Jährige ihren Kunden Flexibilität bieten. Rehm nimmt Termine auch abends oder am Wochenende an. Vorerst in einem Umkreis von 15 bis 20 Kilometern um Aichach.

Die staatlich anerkannte Physiotherapeutin sammelte Berufserfahrung in mehreren Praxen. Rehm ist auch staatlich anerkannte Sport- und Gymnastiklehrerin und Ernährungsberaterin. In Seminaren qualifizierte sie sich unter anderem zur Sporttherapeutin, Gesundheitstrainerin 50+ oder Personal Trainerin.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen