vor 20 Min.

Wallfahrer gehen zu Fuß nach Altötting

Am Ortsbeginn von Garching wurden die Pilger am Pfingstsonntag von Pfarrer Hans Speckbacher und seinen Ministranten empfangen und in die Kirche begleitet. Die Gruppe 3 mit ihren Kreuzen und Fahnen zog heuer am Schluss des Pilgerzuges in die Basilika ein.

Etwa 550 Pilger überwiegend aus dem Wittelsbacher Land ziehen in den Gnadenort ein. Am Ziel singt ein Chor, der so nur zu Pfingsten zusammenkommt

Von Ernst Treml

Das Motto der 62. Pfingstfußwallfahrt der Legio Mariens nach Altötting lautete heuer „Deine Liebe, Gott, ist grenzenlos“. Die Organisatoren der Gruppe 3, Hildegard Deuse aus Stätzling (Stadt Friedberg) und ihr Sohn Manuel, stellten zwar einen Rückgang der Teilnehmerzahl fest. Trotzdem hatten sie alle Hände voll zu tun, um den reibungslosen Ablauf der Wallfahrt für die überwiegend aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und dem Augsburger Raum stammenden 550 Pilger zu gewährleisten.

In der Baldhamer Kirche Maria Königin feierten die Pilger mit Pallottinerpater Alexander Holzbach aus Friedberg am Pfingstsamstag die Messe. Musikalisch umrahmt wurde sie von dem 14-jährigen Wallfahrer Stefan Sedlmair aus Durchsamsried bei Röhrmoos (Landkreis Dachau) auf der Orgel. Anschließend machte sich die Gruppe bei idealen Wetterbedingungen auf den dreitägigen, mehr als 90 Kilometer langen Weg nach Altötting. Edling beziehungsweise Wasserburg waren die Zielorte des ersten Tages.

Am frühen Pfingstsonntag führte der Weg dann mit Gebet, Gesang, stillem Gehen und natürlich auch Ratschen nach Schnaitsee. Wie im vergangenen Jahr überzeugte Hildegard Deuse erneut Pater Holzbach, wiederum den Festgottesdienst zu zelebrieren. Vier Mitglieder der Blaskapelle Odelzhausen, darunter zwei aktive Pilger, gestalteten die Messe musikalisch.

Auf dem weiteren Weg wuchs die Wallfahrergruppe dann auf knapp 900 Menschen an, da sich die Pilger aus Rosenheim dem Zug anschlossen. Beim Einzug nach Ingelsberg wurde die Gruppe spontan von einer Blaskapelle, die in einem Biergarten aufspielte, mit einem Marsch empfangen. In Garching, Endpunkt des zweiten Tages, wurden die Wallfahrer von Pfarrer Hans Speckbacher und sieben Ministranten empfangen und zum Schlusssegen in die Herz-Jesu-Kirche geleitet. In der Kirche erfuhren die Pilger, dass die Familie Deuse spätestens im Jahr 2020 aufhören wird, die Wallfahrt der Gruppe 3 zu organisieren. Manuel Deuse warb darum, dass die Wallfahrt weiterhin organisiert wird, und versprach, anfangs die Nachfolger zusammen mit seiner Mutter mit Rat und Tat zu unterstützen.

Am wolkenlosen Pfingstmontagmorgen brach die Gruppe zur letzten, 18 Kilometer langen Etappe auf. In Heiligenstatt sammelten sich die drei Gruppen aus dem Raum München sowie die Gruppen aus Rosenheim, Salzburg und Freising an der Spitze, zum gemeinsamen Einzug in den Gnadenort Altötting. Rund 5000 Wallfahrer zogen über den Kapellplatz in die Basilika ein.

Den Festgottesdienst feierte man mit Abt Markus Eller von der Benediktinerabtei Scheyern. Er nahm auf die müden Pilger Rücksicht und hielt nur eine kurze, aber prägnante Predigt zum Thema „Mir san mir“, für die er tosenden Beifall erhielt. Der gemeinsame Kirchenchor der Pfarreiengemeinschaft Karlskron-Adelshausen-Pobenhausen, verstärkt durch Mitglieder der Männerchöre aus den Gemeinden, gestaltete musikalisch den Festgottesdienst. Der 35-köpfiger Chor, der so unter der Leitung von Dirigent Josef Hartl nur zu Pfingsten zusammen singt, ernteten lang anhaltenden Applaus. Ebenso die zahlreichen Helfer, die den reibungslosen Ablauf der Wallfahrt ermöglicht hatten. Und natürlich soll es im Jahr 2019 wieder eine Pfingstwallfahrt der Legio Mariens geben.

