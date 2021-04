Welche BRK-Schnellteststationen in Aichach-Friedberg an Ostern offen sind

Plus Der Andrang an den Corona-Schnellteststationen des Bayerischen Roten Kreuzes in Aichach-Friedberg ist weiterhin hoch. Welche von ihnen an Ostern geöffnet haben.

Die Nachfrage an den Corona-Schnellteststationen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Aichach-Friedberg ist weiterhin hoch. Rund 800 Menschen ließen sich allein dort in der vergangenen Woche einer BRK-Auswertung zufolge testen. Zahlen aus den Arztpraxen und Apotheken, die bereits Schnelltests anbieten, sind nicht bekannt. Während am Karfreitag und Ostermontag keine BRK-Schnellteststationen geöffnet sind, stehen die ehrenamtlichen Helfer am Karsamstag und Ostersonntag an manchen von ihnen bereit.

Die Gründe, warum Menschen sich einem Schnelltest unterziehen, sind vielfältig. Mario Pettinger, stellvertretender BRK-Kreisbereitschaftsleiter und Kreisfachdienstleiter SAN, berichtete am Mittwoch bei der wöchentlichen Pressekonferenz im Landratsamt von Angehörigen, die vor einem Besuch bei Heimbewohnern oder älteren Familienmitgliedern sichergehen wollten, nicht infiziert zu sein. Andere bräuchten den Test aus beruflichen Gründen oder, um nach einer Virus-Mutation die Quarantäne verlassen zu dürfen.

Schnelltests an BRK-Stationen in Aichach-Friedberg: 31 von fast 3000 positiv

Nach wie vor ist die Zahl der positiven Ergebnisse an den BRK-Schnellteststationen niedrig: von insgesamt 2943 Tests bis einschließlich Dienstag waren es gerade einmal 31. Ein Ausreißer waren acht positive Ergebnisse am Samstag an der Station in Pöttmes. Pettinger zufolge gehen sie auf Familien zurück, die sich zum Ende ihrer Quarantäne testen ließen, und feststellten, dass sie doch noch positiv waren.

Auch an Ostern läuft der Testbetrieb an manchen BRK-Stationen weiter. Am Gründonnerstag hat die Station in der Mehrzweckhalle Kissing von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Am Karfreitag und Ostermontag ist keine BRK-Station offen. Aber am Karsamstag bieten die BRK-Helfer von 10 bis 12 Uhr in der Pöttmeser Schulturnhalle Schnelltests an und von 9 bis 11 Uhr in der Kissinger Mehrzweckhalle sowie am Ostersonntag von 15 bis 19 Uhr in der Meringer Mehrzweckhalle. Zusätzlich ist am Karfreitag erstmals die Teststation im Sportheim des TSV Rehling in Oberach von 10 bis 13 Uhr offen. Das Testzentrum Aichach, das die Bäuerle-Ambulanz im Auftrag des Landkreises betreibt, ist laut Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen.

