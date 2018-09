vor 58 Min.

Weltkindertag: Villa Kunterbunt gewinnt

Gewinner der Malaktion von „Kinder unterm Regenbogen“ in Aichach verkündet

Mit einem Farbenlied stimmten die Kinder die Stadt Aichach auf den Weltkindertag ein. Mirjam Mertl, Vorsitzende des Arbeitskreises Kinder unterm Regenbogen, begrüßte die Kinder und Gäste wie Landrat Klaus Metzger und Bürgermeister Klaus Habermann. Es ging darum, die Gewinner des landkreisweiten Malwettbewerbs bekannt zu geben.

Mit einer Kino-Aktion hatte der Arbeitskreis Kinder unterm Regenbogen den Wettbewerb begonnen. 61 Kinder aus sechs Kitas reichten ihre Bilder ein, darunter jede Menge farbenprächtige und kreative Werke. Eine Kita hatte besonders viele farbenfrohe Buntstiftbilder abgegeben und alle Altersgruppen mit einbezogen. Eine andere arbeitete mit vielen verschiedenen Materialien und hatte auch die Krippenkinder einbezogen. In der dritten Kita wurde der Regenbogen abstrahiert dargestellt und es entstanden bunte Werke unter Mitwirkung von Kindern mit Behinderung. Drei große Bilder mit auffallend schönen Regenbogen kamen als Gemeinschaftsarbeiten der Kinder aus dem nächsten Kindergarten, hier wurde gemalt, gezeichnet und geklebt. „Multi-Kulti“ war angesagt. Aus einer weiteren Kita kamen Bilder, auf denen nicht ein einziger Millimeter weiß auf dem Papier übrig war. Buntstifte und Kreide haben alles ausgefüllt.

Die sechste Kita hat aus dem Thema ein ganzes Projekt gemacht. Es wurden verschiedene Techniken angewendet, vom Buntstift bis zur Straßenmalkreide war alles dabei; die Kinder hatten ihre kreativen Gedanken in Sätze gefasst, die mit abgedruckt und ebenfalls eingesandt wurden. Die Mitglieder des Arbeitskreises, die die Bilder entgegennahmen, waren begeistert. Friederike Krisch aus der Erziehungsberatung, Michael Hahn von der Katholischen Jugendfürsorge/HPT Obergriesbach sowie Anja Neumann und Mirjam Mertl von der Lebenshilfe staunten nicht schlecht.

Am Weltkindertag wurden nun die Gewinner bekannt gegeben: Die Kita Villa Kunterbunt aus Friedberg hat den Hauptpreis, ein „Picknick unterm Regenbogen“, gewonnen. Da die anderen Kitas ebenso tolle Bilder angefertigt hatten, soll es keinesfalls Verlierer geben – die Auswahl war schwierig genug, hieß es aus der Jury. So bekommen die Kita Ried/Baindlkirch, St. Georg in Stätzling, die Kita der Aichacher Lebenshilfe und die Kinderwelt in Mering sowie der katholische Kindergarten St. Alba in Friedberg jetzt eine kleinere Version des Picknicks.

Landrat Metzger war begeistert von der Aktion. Die Bilder sollen nun in einer Ausstellung im Landratsamt zu sehen sei. Wann diese Aktion startet, wird noch bekannt gegeben.

Themen Folgen