29.07.2020

Wie Aichacher Schüler mit Briefen einen Geschichtspreis gewinnen

Plus Das Deutschherren-Gymnasium in Aichach hat in einem Wettbewerb gewonnen. Für das Projekt mussten die Abiturienten neu Schreiben lernen.

Von Marlene Weyerer

„Liebster Schatz!“ Wenn man die geschwungene Schrift entziffert, entdeckt man: Diesen Brief hat eine Frau für ihren Mann zum „20. Gedenktag“, vielleicht Hochzeitstag, geschrieben. „Wie gerne würden wir Dich mit Blumen beschenken und dir alle Wünsche an den Augen absehen, doch all unser Ersinnen war erfolglos“, schreibt sie. „Wir hatten uns ja nie durch Geschenke nur unsre Liebe bewiesen.“ Ein handschriftliches Liebesbekenntnis aus dem Jahr 1915.

Mit diesem und anderen Briefen haben sich Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach eingehend befasst. Mit dem Projekt haben sie einen Landespreis im bayernweiten Geschichtswettbewerb „Erinnerungszeichen“ gewonnen. Sie belegten den zweiten Platz in der Rubrik „Gymnasium neunte bis zwölfte Jahrgangsstufe“.

Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach entziffern alte Briefe

Das Projekt ist ein P-Seminar mit dem Namen „Eine Kiste voller Briefe“. Schüler der zwölften Klasse haben dafür alte Briefe entziffert und übertragen. Lehrerin Katharina Dollinger hatte die Kiste mit den Briefen bei einem Trödler gefunden. „Ich hatte das Gefühl, da könnte jede Menge drinstecken“, erzählt sie. Sie kaufte die Kiste, die mit Briefen, Bildern und Zeitungsausschnitten gefüllt war, und bot ein Seminar dazu an. Zehn Schülerinnen und zwei Schüler nahmen daran teil. Die Briefe waren die Korrespondenz einer deutschen Großfamilie in den Jahren 1880 bis 1945. Die meisten Briefe stammen aus der Zeit zwischen den Weltkriegen.

Das P-Seminar gehörte eigentlich nicht zum Fach Geschichte, sondern Deutsch. Denn die Briefe waren in alter deutscher Schrift geschrieben, weswegen die Schüler Sütterlin- und Kurrentschrift lernen mussten. Die Abiturientin Jana Küster erzählt: „Wir haben wirklich wie Erstklässler angefangen, in Schreibhefte zu schreiben.“ Jeder habe dann ein paar Briefe mit nach Hause genommen und sie transkribiert. „Wenn man länger an den Briefen dransaß, dann war man drin, und es ging schneller“, sagt Küster. Manche Schriften, gerade von Kindern, seien auch leichter zu lesen gewesen. Aber es habe auch Schriften gegeben, die auf den ersten Blick schön aussahen, „und dann hat man sich gedacht: oh, oh“.

Projekt im Aichacher Deutschherren-Gymnasium: Geschichte zum Greifen nah

Als Schlusspräsentation des Projekts gestalteten die Schüler eine szenische Lesung aus einigen Briefen. Die Schüler erhalten den Preis für die Gesamtdokumentation über die Arbeit und über die Lesung. Die Abiturienten erfuhren bei der Abiturfeier, dass sie den Preis gewonnen hatten. „Das hat mich sehr gefreut, dass es nicht nur für uns ein so großes Ereignis war, und dass gesehen wurde, wie viel Arbeit da drinsteckt“, sagt Küster. Lehrerin Dollinger findet es nur schade, dass wegen Corona die übliche Verleihungszeremonie entfällt. Normalerweise werden die Preisträger in den Landtag eingeladen. „Das ist immer sehr eindrucksvoll“, so Dollinger.

Die Schülerinnen und Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach mussten für ihr Projekt "Eine Kiste voller Briefe" lernen, alte deutsche Schriften zu entziffern. Bild: Laura Te Kock

Trotzdem nehmen die Schüler viel von dem Projekt mit. Dollinger erzählt, viele hätten ihr gesagt: So zum Greifen nah sei ihnen Geschichte nie gewesen. Abiturientin Jutta Küster erinnert sich vor allem an die Briefe, die sich die Familienmitglieder während der Weltkriege geschrieben haben. „Klar, man hört es in Geschichte, hat Filme gesehen, Bücher gelesen“, sagt Küster. „Aber selbst echte Briefe von echten Menschen in den Händen zu halten, ist etwas anderes.“

Projekt im Deutschherren-Gymnasium Aichach: Lehrerin übergibt Kiste an Nachkommen

Manchmal hätten die Briefe wie neutrale Berichte geklungen. „Da hat man gemerkt: Der Krieg war wirklich Alltag für sie“, erzählt Küster. Sie sei schockiert und überrascht gewesen, die Briefe blieben ihr im Gedächtnis. Gleichzeitig hätten die Schüler sich manchmal unwohl gefühlt, weil sie in die Privatsphäre dieser Menschen eindrangen. „Man würde ja auch nicht wollen, dass jemand durch unsere WhatsApp-Nachrichten liest“, so Küster. „Wenn man das Gefühl überwunden hatte, war es aber interessant.“

Nach einem Zeitungsartikel über das Projekt meldeten sich Nachkommen der Großfamilie. Lehrerin Katharina Dollinger übergibt die Kiste bald an sie. „Dann kommen die Briefe in die Hände, in die sie gehören“, sagt sie. Wobei die Nachkommen sich ebenfalls in alter Schrift üben müssen. Denn nur etwa 50 Briefe haben die Schüler übertragen. Die Kiste birgt laut Dollinger aber Hunderte Briefe, die alle fein gebündelt, mit Bücherwurm drinliegen. „Da wäre Stoff für zehn weitere Seminare, wenn man die alle entschlüsseln wollte“, so Dollinger.

