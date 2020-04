08:31 Uhr

Wie Bürgermeister Leonhard Kandler Abschied nimmt

Plus Die letzte Sitzung des amtierenden Gemeinderats in Baar findet ohne Feierstimmung statt. Dafür mit Abstand.

Von Stefanie Brand

Es war ein ungewöhnlicher Start, den Leonhard Kandler als Bürgermeister der frisch gebackenen selbstständigen Gemeinde Baar vor 26 Jahren hatte – und vielleicht noch ungewöhnlicher war die Abschlusssitzung des Gemeinderats, der ihn in seiner letzte Amtsperiode begleitet hat. Die Abschlusssitzung wurde – aufgrund der Corona-Abstandsregelungen – in die Mehrzweckhalle verlegt. Dort saß jeder Rat allein an einem Tisch.

Aufgrund der Corona-Regeln war Abstand halten angesagt. Bild: Stefanie Brand Auch Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes waren gekommen, um sich beim Gremium zu verabschieden. Die Stühle für die Besucher blieben nahezu leer und so verhallte der Dank, der im Fokus von Kandlers Abschlussrede stand, beinahe ungehört. Sechs Bürger waren dabei, darunter auch sein Nachfolger im Bürgermeisteramt, Roman Pekis. Kandler betonte, sich darauf zu freuen, sein Amt in „vertrauensvolle Hände“ legen zu können. Auch auf die freie Zeit, auf Hobbys und die Familie blicke er freudig, erklärte er und gab doch zu, in der Zeit des Abschieds durch ein lachendes und ein weinendes Auge zu blicken. Lachend blicke er auf die guten Tage im Amt zurück. Anerkennung und Wertschätzung seien ihm entgegengebracht worden, erklärte er. Die Liste derer, denen Kandler dankte, war lang: Den Bürgern, den Räten, den Mitarbeitern der VG und all jenen, die sich aktiv aber auch kritisch im Ort eingebracht haben. Zudem richtete er die besten Wünsche an das neue Gremium, bevor er sich ins goldene Buch der Gemeinde eintrug. Auch die Gemeinderäte trugen sich ein. Die Räte, die aufhören, erhielten als Abschiedsgeschenk ein Gemeindewappen. Baar: Neuer Gemeinderat muss Haushalt 2020 beschließen Das sich anschließende Schweigen unterbrach VG-Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel, der den Räten für die vergangenen sechs Jahre dankte: „Wir waren gern für Sie da.“ Bereits in der zweiten Sitzung des neuen Gremiums wird sich der Rat mit dem Haushalt für 2020 beschäftigen. Dass der Etat nicht mehr im alten Kreis verabschiedet werden konnte, monierte dann Dieter Zach noch vor Sitzungsende – und auch, bevor Leonhard Kandler ohne viele Worte seine letzte Gemeinderatssitzung als Bürgermeister verließ. Lesen Sie auch: Die Flamme für die Osterkerzen kommt aus einem Kugelgrill



