vor 3 Min.

Wie wirkt sich Corona auf die Finanzen der Kommunen aus?

Plus Beim Treffen des Bezirksverbands des Bayerischen Gemeindetags in Aichach wird über finanzielle Auswirkungen der Pandemie gesprochen. Einiges steht noch bevor.

Von Johann Eibl

„Auf Wiedersehen bei der Bürgerversammlung.“ So verabschiedete sich am Freitag der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann am Ende der Pressekonferenz, die den Abschluss der Tagung des Bezirksverbands des Bayerischen Gemeindetags in seiner Stadt darstellte. Der Satz war eher als Scherz zu sehen, denn zuvor hatte der Gastgeber erklärt: „Eigentlich wollte ich im November eine Bürgerversammlung machen. Aber ich bin einigermaßen verunsichert.“ Also wird es zu dieser Veranstaltung in Aichach eher nicht kommen.

Jede Kommune muss mindestens einmal im Jahr eine Bürgerversammlung durchführen. Damit soll der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden, dass sie über das aktuelle Geschehen informiert wird und dann Fragen und Anregungen formulieren kann. In Zeiten von Corona sei das ein „kniffliges Thema“, meinte Juliane Thimet vom Bayerischen Gemeindetag. Die Gemeinden sollten darauf achten, dass sie nicht selber zu Übertragungszentren würden. Die Kommunalaufsicht in den Landratsämtern verfolge derzeit die Linie: Stehen nicht wirklich brennende Themen an, kann man die Bürgerversammlung in diesem Jahr ausfallen lassen.

Corona führt bei Städten und Gemeinden zu Einbruch der Gewerbesteuer

Breiten Raum des Treffens der Interessensvertretung der kleinen und mittleren Kommunen in Schwaben nahm die Frage ein: Welche finanziellen Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Finanzen der Kommunen? Für den Bezirk Schwaben sind 60 Millionen Euro als Finanzausgleich vorgesehen, es wurden aber 183 Millionen Euro beantragt. Das wird zur Folge haben, dass so manches Projekt im Bereich der Schulen erst später verwirklicht werden kann. Viele Kindereinrichtungen haben zu wenig Plätze für die kleinen Jungen und Mädchen. Mit einem Programm, das 160 Millionen Euro umfasst, sollen diese Engpässe behoben werden. Hier empfiehlt es sich, möglichst bald die Anträge zu stellen.

Gerade in den Corona-Zeiten konnte man sehen, wie wichtig es ist, die Digitalisierung voranzutreiben. Auch dazu gibt es ein Förderprogramm; noch aber ist nicht abzusehen, ob es zu einer Folgefinanzierung kommen wird, wenn in vier, fünf Jahren die Laptops auszutauschen sind, weil sie dann bereits als veraltet gelten. Und wer kümmert sich um den technischen Support? An diesen Kosten beteiligt sich der Freistaat mit 50 Prozent, diese Maßnahme läuft drei Jahre lang. Es wurde beklagt, dass den bayerischen Kommunen von München hier zusätzliche Kosten aufs Auge gedrückt werden.

Einbrüche sind nahezu überall bei der Gewerbesteuer zu befürchten. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, stehen für Bayern in diesem Jahr 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung, eine Milliarde vom Bund und 1,4 Milliarden vom Land. „Das ist nur die Spitze des Eisbergs“, kommentierte Juliane Thimet die Zahlen. Sie kann sich gut vorstellen, dass die Entwicklung in den Folgejahren sich eher noch ungünstiger gestalten werde: „Uns ist kaum bange vor 2020, das ist supergut eingetütet. Das dicke Ende kommt noch.“

Sie deutete damit an, dass Betriebe, die aktuell Schwierigkeiten zu überbrücken versuchen, in nächster Zeit nicht mehr zahlungsfähig sein könnten. Bayern will die Lüftungssysteme an den Schulen mit 50 Millionen Euro fördern. Dieses Geld sollte man nach Ansicht von Juliane Thimet lieber in die Bereiche Wasser und Abwasser stecken. „Wasser wird global das Thema Nummer eins“, ergänzte Markus Reichart. Er ist Bürgermeister von Heimenkirch (Landkreis Lindau) und Vorsitzender des Bezirksverbands des Gemeindetags.

