vor 32 Min.

Wieder mehr Corona-Fälle in Aichach-Friedberg gemeldet

Zehn Personen sind im Wittelsbacher Land positiv auf Corona getestet und befinden sich in Quarantäne. Das Landratsamt Aichach-Friedberg gibt Hinweise für Urlauber.

Von Marlene Weyerer

Nachdem die Anzahl der Corona-Fälle im Landkreis wochenlang gesunken ist, steigt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wieder an. Am Dienstag vermeldete das Landratsamt, dass fünf Menschen wegen positiver Corona-Tests in Quarantäne waren. Am Freitag waren es zehn Personen. Zusätzlich zu ihnen befinden sich im Landkreis derzeit 33 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Laut Landratsamtssprecher Wolfgang Müller sind die neuen Corona-Fälle über den Landkreis verteilt. Es gebe keinen Fall, der sich ausbreitet. Das Gesundheitsamt kenne die Ursache für den Anstieg nicht genau. „Eine Erklärung könnte sein, dass jetzt mehr getestet wird“, so Müller. In Bayern können nun alle Bürger kostenlose Corona-Tests machen.

Das Landratsamt weist außerdem darauf hin, dass Personen, die ihren Urlaub im Ausland verbringen, sich darüber informieren sollen, ob ihr Urlaubsziel als Risikogebiet gilt. Wer 14 Tage vor der Rückreise in einem Risikogebiet war, muss anschließend 14 Tage in Quarantäne. Zudem sollen sich Betroffene unverzüglich beim Landratsamt in Aichach melden. Seine Quarantäne vorzeitig beenden kann, wer ein negatives Testergebnis von seinem Hausarzt in Deutschland vorlegen kann. Das Landratsamt stellt dann eine Bestätigung über die Beendigung der Quarantäne aus.

Corona: Ausnahmen bei Quarantänepflicht

Keine Quarantänepflicht besteht auch für Personen, die ein ärztliches Zeugnis auf Deutsch oder Englisch mit negativem molekularbiologischem Test vorlegen können. Der Test muss in einem vom RKI dafür anerkannten Land durchgeführt worden sein. Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland vorgenommen worden sein. Diese Personen müssen sich nicht beim Landratsamt melden.

Auf der Internetseite des RKI (www.rki.de) steht, welche Länder derzeit als Risikogebiet gelten. Betroffene können sich an das Landratsamt unter der Telefonnummer 08257/92216 oder der E-Mail-Adresse corona-einreise@lra-aic-fdb.de wenden.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen