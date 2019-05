Wo Menschen mit Pflegebedarf im Landkreis Hilfe finden

Plus Wenn der Alltag zur Belastung wird, brauchen Senioren und Pflegebedürftige eine Lösung. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es viele Pflegeeinrichtungen, darunter ein besonderes Angebot in Pöttmes. Und dennoch fehlt etwas.

Sie hat 33 Jahre Berufserfahrung als Krankenschwester, sie war viele Jahre in der Pflegedienstleitung der Aichacher Sozialstation und hat eine Zusatzausbildung im Schmerzmanagement und in der Palliativpflege: 2013 hat sich Stephanie Beck aus Pöttmes selbstständig gemacht. Seit 2015 bietet sie in ihrer renovierten Altbauvilla in der Bürgermeister-Rohrmüller-Straße in Pöttmes zwei Pflegeplätze an.

„Privates Wohnen im Alter mit Pflegeoption“, nennt Beck ihr Konzept, das ein Angebot der besonderen Art ist. Das gesamte Erdgeschoss des stattlichen Hauses hat sie behinderten gerecht umbauen lassen. Die zwei Einbettzimmer und das Bad sind mit den medizinischen und technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Vom großen Wohnzimmer geht der Blick in den angrenzenden parkähnlichen Garten. Eine komplett eingerichtete Küche steht zur Verfügung. Im ersten Stock wohnen die Schwestern Stephanie und Constanze Beck.

Den Lebensabend in Pöttmeser Villa verbringen

Die Pöttmeserin erklärt ihre Idee so: „Ältere Menschen, die noch zu fit fürs Altenheim sind und doch den Alltag nicht mehr allein bewältigen, können bei uns ihren Lebensabend verbringen.“ Die Räume und das familiäre Ambiente erlaubten es den Gästen, ihr Leben und ihren Alltag möglichst lange individuell zu gestalten. „Mit unserer Unterstützung können sie aktiv am täglichen Geschehen mitwirken“, betont Beck. Die Lebensqualität steht für sie nicht im Widerspruch zu Alter oder Krankheit. Bei belastenden Aufgaben wie Einkaufen oder Arztbesuche bietet sie ihre Begleitung an. Sie hilft bei der Essenszubereitung, gängige Haushaltsarbeiten werden übernommen. Auf Wunsch organisiert sie Tagesausflüge und sorgt für abwechslungsreiche Freizeitgestaltung, selbst Haustiere sind willkommen. Angehörige können jederzeit zu Besuch kommen. Der Garten und das Wohnzimmer bieten ausreichend Rückzugsgebiet.

Ingrid Hafner-Eichner, Sachgebietsleiterin Altenhilfe am Aichacher Landratsamt, weiß von dem Pöttmeser Betreuungsangebot. Ihres Wissens gibt es das in der Form im Landkreis nicht noch einmal. Die Fachfrau weiß von einer generell unverändert hohen Nachfrage im Landkreis nach stationären Betreuungsplätzen in einem Pflege- oder Seniorenheim. „Die Wartezeit ist nicht unverhältnismäßig hoch, die meisten Heime sind allerdings voll belegt“, sagt Hafner-Eichner.

Einrichtungen kämpfen auch im Landkreis mit dem Mangel an Pflegekräften

Voll belegt ist zum Beispiel auch die ambulant betreute Wohngemeinschaft „Seniorenwohnheim Regenbogen“ in Aichach. Sie verfügt über eine ambulante Pflege im Haus. In der betreuten Wohnanlage in Aichach Nord kümmert sich der Sozialdienst der Caritas Sozialstation Aichach um die Belange der Bewohner und kommt dafür zu bestimmten Zeiten in das eigens eingerichtete Büro vor Ort. Um einen eventuellen Pflegedienst muss sich der Bewohner selbst bemühen.

Egal ob es sich um eine feste Einrichtung oder einen ambulanten Pflegedienst handelt: Alle kämpfen mit dem gravierenden Pflegekräftemangel. „Der Versorgungsbedarf in der Kurzzeitpflege und im ambulanten Bereich kann nicht wie gewünscht befriedigt werden“, sagt Inge Hafner-Eichner und betont: „Die Nachfrage nach ambulanter Pflege ist größer als das Angebot.“ Zumal die Zahl der pflegebedürftigen Senioren, die solange wie möglich zuhause bleiben wollen, ständig steigt. Der derzeitige Arbeitsmarkt sei jedoch so angespannt, dass eine Auswahl nach Qualität und Qualifikation der Pflegekräfte oft nicht mehr möglich sei. Das wissen auch die vielen ambulanten Pflegedienste im Aichacher Raum und den angrenzenden Landkreisen.

Das größte Problem ist der Mangel an Plätzen in der Kurzzeitpflege

Dieses Problem hat Stephanie Beck in Pöttmes nicht. Wegen ihrer langjährigen Erfahrung in der Kranken- und Altenpflege leistet sie selbst die gesamte medizinische und pflegerische Versorgung ihrer Bewohner. Sie arbeitet dabei eng mit einem Pöttmeser Allgemeinarzt zusammen, der für anfallende Medikamente zuständig ist und jederzeit abrufbar ist. So will sie gewährleisten, dass der Bewohner auch von ihr versorgt werden kann, wenn sich sein Gesundheitszustand verschlechtert.

Beck betont deshalb: „Wir würden uns sehr über Senioren freuen, die auf Dauer bei uns ihren Lebensabend verbringen würden.“ Das Nebeneinander von familiären Anschluss und größtmöglicher Selbstbestimmung ist ihrer Meinung nach ein Gewinn für alle Beteiligten. Auch für die Angehörigen sei es beruhigend, die älteren Menschen in guten Händen zu wissen. Zumal die anfallenden Kosten im Schnitt den Pflegesätzen in einem Alten- oder Pflegeheim entsprechen würden.

Für Inge Hafner Eichner muss sich im Pflegebereich indes vor allem bei der Kurzzeitpflege etwas tun. Sie fordert ein Umdenken. Gerade was diese Engpässe betrifft, gebe es viele Vorschläge, eine eigene Einrichtung nur für Kurzzeitpflege zu schaffen, die sogenannte solitäre Kurzzeitpflege. Das Problem: Die Rentabilität solcher Angebote ist noch unsicher. Seit kurzem gibt es neue Tagespflegeplätze in Pöttmes.

Hier werden Betroffene beraten

Fachstelle Die Fachstelle für pflegende Angehörige hat zur Aufgabe, diese zum Thema Pflege- und Entlastungsangebote zu beraten sowie die selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung älterer und hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen.

Beratung Die Beratung ist neutral und kostenlos und kann im Landratsamt Aichach, in den Außenstellen in Friedberg und Mering oder im häuslichen Bereich stattfinden.

Kontakt täglich vormittags unter der Nummer 08251/872233.

