vor 38 Min.

Wo stehen die Bäume in Aichach richtig?

Beim Ausbau der Steidlestraße sollen vier Bäume gepflanzt werden. An der Frage, wie und ob überhaupt, das geschehen soll, scheiden sich im Stadtrat die Geister

Von Claudia Bammer

Wenn es um Bäume geht, werden Menschen leicht emotional. Normalerweise eher, wenn es um eine Fällung geht. Im Aichacher Stadtrat wurde jetzt aber leidenschaftlich darüber diskutiert, wie beziehungsweise wo Bäume gepflanzt werden sollen – und ob überhaupt. Anlass dazu war der Ausbau der Steidlestraße. Sie soll mit einer Breite von 5,50 Metern ausgebaut werden. Auf der südlichen Straßenseite sind vier Bäume vorgesehen, die die Straße an diesen Stellen auf drei Meter verringern, so dass die Autofahrer dort nur einspurig passieren können. Im Mai hat der Stadtrat den Auftrag für den Ausbau vergeben. Gleichzeitig hat er aber die Verwaltung damit beauftragt, die Bäume in der Planung näher an den Bordstein zu rücken, so dass dort doch zwei Autos aneinander vorbeikommen.

Die Verwaltung riet nun jedoch dazu, es bei den ursprünglichen Baumstandorten – in der Fahrbahn – zu belassen und das auch bei künftigen Ausbaumaßnahmen so zu handhaben. Helmut Baumann und Michael Thalhofer vom Bauamt erläuterten die Gründe dafür in der Sitzung. Einer davon: Sollten die Bäume in der Steidlestraße zur Rinne hin versetzt werden, müssten bei drei Standorten in erheblichem Umfang im Gehweg liegende Sparten neu verlegt werden.

Bäume wirken wie ein geparktes Auto

Noch wichtiger war der Verwaltung aber der bremsende Effekt: Bäume wirkten wie ein geparktes Auto, so Thalhofer. Das habe auch den Effekt, dass Autos hinter den Bäumen und nicht auf den Gehwegen geparkt werden, so dass diese für Fußgänger in voller Breite frei bleiben – auch auf der gegenüberliegenden Seite. Das habe sich in der Praxis in der Ludwigstraße gezeigt.

Anders verhält es sich laut Thalhofer, wenn Bäume näher am Gerinne stehen, so wie in der Flurstraße. Da parken Autos auf dem Gehweg, weil ja auch der Baum den Gehweg verengt, und im Begegnungsverkehr benutzen die Autofahrer den gegenüberliegenden Gehweg. Leidtragende seien die schwächsten Verkehrsteilnehmer: Fußgänger, Kinder und Behinderte.

Diese hatte auch Helmut Beck (CSU) im Blick. Er zog aber einen ganz anderen Schluss: „Bäume haben in Straßen nichts verloren.“ Er beantragte, die Bäume komplett zu streichen. Raymund Aigner (CSU) hieb in die gleiche Kerbe. In der Flurstraße sei die Situation durch die Bäume gefährlich, weil Autofahrer im Begegnungsverkehr mit unverminderter Geschwindigkeit über den Gehweg führen. Michael Thalhofer betonte: „Genau, weil in der Flurstraße so kriminell gefahren wird, sind wir der Meinung, dass Bäume in die Straße müssen.“ Auch von der Verkehrsschau 2019 seien die Baumstandorte einstimmig empfohlen worden, berichtete Helmut Baumann. Der Behindertenbeauftragte des Landkreises habe von Klagen über Gehwegparker in der Flurstraße berichtet. Aus der Ludwigstraße seien der Verwaltung dagegen keine Klagen bekannt.

Viele würden an dieser Stelle eher Gas geben

Karl-Heinz Schindler (SPD) war anderer Meinung als Beck. Er habe der Prüfung zugestimmt, obwohl er der Meinung sei, dass die Planung, so wie sie ist, umgesetzt werden sollte, um Tempo 30 umzusetzen. Georg Robert Jung (FWG) dagegen, der die Überprüfung initiiert hatte, sagte, er habe die Erfahrung gemacht, dass viele Autofahrer in der Ludwigstraße vor den Engstellen nicht bremsen, sondern Gas geben.

Helmut Baumann machte zudem darauf aufmerksam, dass parkende Autos zudem die gleiche Wirkung wie Bäume in der Straße hätten. Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) brach eine Lanze für die Bäume. Beim Verkehr erlebe man eine Zeitenwende, sagte er. Heute gehe es nicht nur darum, möglichst schnell und flüssig durchzukommen, sondern auch um die Sicherheit, gerade in Wohnstraßen. Magdalena Federlin (Grüne) befand, die Bäume seien gut für die ganze Umgebung. Sie plädierte für die vier Bäume – „gerne auch mehr“.

Erol Duman (BZA) schlug vor, Schwellen statt Bäume in die Straße einzubauen, um den Verkehr zu bremsen, in der Steidlestraße nur einen Baum zu pflanzen und die drei weiteren an einem anderen Ort. Dafür fand er aber keine Unterstützung. Helmut Becks Antrag, auf die Bäume zu verzichten, wurde mit 9:20 Stimmen abgelehnt. Jungs Antrag, die Bäume direkt ins Gerinne zu pflanzen, scheiterte mit 7:22 Stimmen. Mit 20:9 Stimmen wurde schließlich beschlossen, es bei der Planung zu belassen und künftig ebenso zu verfahren. Die Gartenstraße steht als Nächstes an.

