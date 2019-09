Zwei Brüder scheitern bei Überfall am Bodyguard eines Dealers

Plus Zwei Aichacher wollen ein Pfund Marihuana kaufen, ohne den Kaufpreis von 3200 Euro zu zahlen. Dabei machen sie die Rechnung ohne den Begleitschutz des Dealers.

Kräftig nach hinten losgegangen ist der Plan eines 22-Jährigen aus Aichach, der einen Raubüberfall plante. Mit seinem Bruder und zwei Helfern wollte er im April vergangenen Jahres einen Drogendealer überfallen. Der war jedoch mit Bodyguard zum Treffpunkt gekommen. Der 22-jährige Aichacher stand am Montag wegen versuchten Raubes und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln vor dem Schöffengericht am Aichacher Amtsgericht. Der Bruder des Angeklagten ist untergetaucht. Besonders ein Punkt fiel Staatsanwaltschaft und Schöffengericht auf.

So richtig durchdacht schienen der Angeklagte und seine Kompagnons den Plan nicht zu haben. Dieser Eindruck drängte sich zumindest im Laufe der Verhandlung auf. Die vier wollten laut Aussage des Angeklagten ein knappes Pfund Marihuana kaufen und dann durch vier teilen. Nur den vereinbarten Kaufpreis, 3200 Euro, wollten sie nicht bezahlen.

Aichach: Der Treffpunkt war der Skaterpark in Friedberg

Also organisierte der Aichacher den Kauf bei einem Dealer und machte mit ihm einen Treffpunkt an einem Skaterpark in Friedberg aus. Sogar eine Provision hatte der 22-Jährige für sich ausgehandelt. Zusätzlich zu den 400 Gramm, die den Besitzer wechseln sollten, gab es 15 Gramm extra für den Angeklagten. Die Waren brachte der Dealer in einem Rucksack zum Treffpunkt. Womit der Angeklagte und seine Begleiter anscheinend nicht gerechnet hatten: Der Dealer kam mit Begleitschutz. Bei größeren Mengen gehe er immer zu zweit los, sagte er vor dem Schöffengericht aus. Da machte er auch diesmal keine Ausnahme, obwohl er den Angeklagten und seinen Bruder bereits seit einigen Jahren kennt und es zwischen ihnen schon öfter zu kleinen Drogengeschäften gekommen war.

Deshalb war der Dealer verblüfft, als bei dem Treffpunkt der Bruder des Angeklagten unvermutet von hinten aus dem Gebüsch auftauchte und ihm den Rucksack zu entreißen versuchte. In das folgende Gerangel zwischen der vierköpfigen Gruppe um den Angeklagten und dem Dealer griff dessen Bodyguard ein. Er hatte einen Elektroschocker dabei. Der 50-Jährige sagte vor Gericht aus: „Ich habe einem auf die Nase gehauen und einen getasert.“ Die Gruppe um den Angeklagten ergriff die Flucht – ohne den Rucksack.

Der Drogendealer sagte vor Gericht: „Wie blöd muss man sein, jemanden zu überfallen, den man kennt?“ Hätte der Überfall geklappt, hätte er sich sein Geld schon geholt, bestätigte er auf Nachfrage von Walter Hell, dem Vorsitzenden des Schöffengerichts. Sowohl der Dealer als auch sein Bodyguard sitzen inzwischen im Gefängnis.

Amtsgericht: Schöffengericht folgt Antrag der Staatsanwaltschaft

Der versuchte Raubüberfall zeichne sich durch erhebliche Dummheit oder Naivität aus, sagte Staatsanwältin Stefanie Dylla. Sie hielt dem Angeklagten zugute, dass er zumindest teilweise geständig war. Sie bezweifelte jedoch, dass er seinen Anteil tatsächlich selbst konsumieren wollte. Nachdem im Strafregister des Aichachers schon zwei einschlägige Einträge stehen, plädierte Dylla für eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Verteidigerin Petra Dittmer hielt ein Jahr zehn Monate auf Bewährung für ausreichend.

Das Schöffengericht schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Entscheidend für das Gericht war zum einen die erhebliche Menge von knapp einem Pfund Marihuana. Vor allem fielen aber die Vorstrafen des Angeklagten ins Gewicht, die aus Sicht des Gerichtes ins Schema passten. Der Aichacher war schon wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung und gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung vor Gericht gestanden sowie wegen Drogenkäufen und Leistungserschleichung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.