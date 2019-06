vor 17 Min.

Zwei Männer attackieren einen 66-Jährigen in Mühlhausen

Ein 66-Jähriger gerät in Mühlhausen mit zwei dunkelhäutigen Männern in Streit. Die Unbekannten schlagen ihn und flüchten.

Handgreiflich ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen einem 66-Jährigen und zwei unbekannten dunkelhäutigen Männern in Mühlhausen geworden. Wie die Polizei Aichach mitteilte, gerieten die drei Männer gegen 22 Uhr in der Augsburger Straße in Streit. Dabei schlugen die bisher unbekannten Täter auf den 66-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Danach flüchteten die Schläger auf Fahrrädern in Richtung Bergen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter 08251/8989-11. (AN)

Themen Folgen