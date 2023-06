Adelzhausen

Ein Ehrenplatz für den ersten Ehrenbürger von Adelzhausen

Der Bürgermeister-Hans-Schmaus-Platz in Adelzhausen an der Ecknach soll ein Ort der Kommunikation und des zwischenmenschlichen Austausches sein.

Plus 30 Jahre lang war Hans Schmaus Bürgermeister der Gemeinde. Der neue Dorfplatz trägt nun seinen Namen. Bei der Einweihung sind viele Familienmitglieder dabei.

Fast 30 Jahre lang war Hans Schmaus Bürgermeister in Adelzhausen. Durch sein langjähriges vorausschauendes Wirken an der Spitze der Gemeinde und seine große Schaffenskraft habe er maßgeblich zur positiven Entwicklung von Adelzhausen beigetragen, sagte Bürgermeister Lorenz Braun. Am Freitagabend weihte er den Platz an der Ecknach offiziell als Bürgermeister-Hans-Schmaus-Platz ein. Viele Familienmitglieder des ersten Ehrenbürgers der Gemeinde waren zur Eröffnung gekommen.

Von 1960 bis Ende 1989 führte Schmaus die Gemeinde als Bürgermeister. Seine Dienstzeit sei vom wirtschaftlichen Aufschwung des Landes geprägt gewesen, den er auf die Gemeinde übertragen habe, so Bürgermeister Braun. Zu den großen Verdiensten von Schmaus zählte zu Beginn seiner Amtszeit der Bau des Schulhauses und des Lehrerwohnhauses. Politische Pionierarbeit leistete er mit der Gebietsreform und der Eingemeindung der beiden Nachbargemeinden Heretshausen und Burgadelzhausen sowie der Gründung und dem Beitritt zur Verwaltungsgemeinschaft Dasing.

