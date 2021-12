Adelzhausen

vor 31 Min.

Schnellbus: Anwohner in Adelzhausen protestieren gegen Routenänderung

Plus Der Münchner Verkehrsverbund will eine andere Route durch Adelzhausen nehmen, um die Fahrzeit zu verkürzen. Warum Anwohnern das nicht gefällt.

Von Gerlinde Drexler

Mit einer Unterschriftenliste wehren sich Anwohner der Raiffeisenstraße in Adelzhausen dagegen, dass der Schnellbus durch ihre Straße fährt. Die Pläne des Münchner Verkehrsverbundes (MVV), mit dem Schnellbus zwischen Dasing und Pasing künftig eine andere Route durch die Autobahngemeinde einzuschlagen, hatten schon in der Oktobersitzung des Gemeinderates für Diskussionen gesorgt. In der Sitzung am Mittwoch ließ ein Brief der Anwohner die Diskussion erneut aufflammen.

