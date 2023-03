Adelzhausen

Straßenlaternen in Adelzhausen werden auf LED umgestellt

Plus Der Adelzhausener Gemeinderat beschließt die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Warum er darauf verzichtet, dafür ein Förderprogramm zu nutzen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Adelzhausen wird auf LED umgerüstet. Das hat der Gemeinderat bereits im Dezember 2022 beschlossen. Jetzt lag ein Umrüstkonzept des Energieversorgers Bayernwerk vor. In der Sitzung am Mittwochabend beschloss der Gemeinderat einstimmig, die Umrüstung jetzt vorzunehmen, ohne ein Förderprogramm in Anspruch zu nehmen. Das berichtet Nadine Bromberger von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing auf Anfrage unserer Redaktion. Die Umrüstungskosten werden auf rund 135.000 Euro geschätzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

