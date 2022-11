Affing

Affinger Ärger mit dem Augsburger Flughafen ist aktuell verflogen

Der Ärger vieler Bürger in der Gemeinde Affing war Anfang 2021 groß über den Lärm von Hubschraubern am Flughafen Augsburg. Das hat sich inzwischen geändert.

Plus Anfang 2021 klagen viele in Mühlhausen über Lärmbelästigung durch Hubschrauber. Die Aufregung hat sich gelegt. Das liegt nicht nur an den Flugbewegungen.

Von Carmen Jung

Anfang 2021 war nicht nur der Hubschrauberlärm vom Augsburger Flughafen lautstark zu vernehmen, sondern auch der Protest darüber. Im Affinger Ortsteil Mühlhausen litten zahlreiche Menschen unter dem Krach, der von den Brummern ausging. Die Gemeinde wollte sie nicht im Stich lassen und beauftragte einen Rechtsanwalt. Er sollte prüfen, ob der massive Hubschrauberbetrieb am Airport überhaupt durch die Genehmigung gedeckt ist. Inzwischen sieht die Sache ganz anders aus.

