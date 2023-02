Umstrittene 70-Regelung: Verkehr am Ortseingang Mühlhausen wird überwacht

Seit Kurzem ist die Ortstafel von Mühlhausen Richtung Ortsmitte versetzt. Vor dem Ortseingang gilt nun Tempo 70. Die Regelung ist umstritten und wird überprüft.

Bei Gemeinderatsmitgliedern, aber auch bei Anliegern kam die Anordnung aus dem Landratsamt nicht gut an. Seit November 2022 ist die Ortstafel von Mühlhausen aus Richtung Rehling etwa 150 Meter zur Ortsmitte hin versetzt. Sie steht jetzt direkt an der Einmündung in die Ortsdurchfahrt. Die Folge: Dort wo zuvor Tempo 50 galt, ist jetzt 70 erlaubt.

Die Regelung stieß auf Kritik. Die Argumente konzentrierten sich auf das Thema Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner, vor deren Anwesen die Autos nun schneller fahren dürfen. Die Behörden argumentieren mit den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung. Doch der Gemeinderat Affing forderte eine Überprüfung der Regelung. Die Behörden sagten eine Überprüfung der Situation zu.

Die Gemeinde Affing muss einen Beitrag leisten zur Überprüfung

Dazu muss die Gemeinde Affing einen Beitrag leisten. Das Landratsamt forderte sie auf, den Verkehr zu überwachen, um zu ermitteln, ob zu schnell gefahren wird. Laut Bürgermeister Markus Winklhofer will die Gemeinde eine stationäre Verkehrsüberwachung installieren. Dabei geht es ihm zufolge aber nicht darum, Temposünder zu bestrafen, sondern einen Überblick über die tatsächliche Lage zu erhalten.

Weit vor dieser Ortstafel liegt das Baugebiet "Am Weberanger". Dafür ist ein Vorwegweiser nötig. Der Bauausschuss konnte sich bei der Vergabe zuletzt aber nicht auf eine Bezeichnung einigen. Paul Moll hielt "Am Weberanger" für unpassend. Es sei inhaltslos, Mühlhausen-Nord gefalle ihm besser. Deshalb beriet nun der Gemeinderat darüber. "Am Weberanger" erhielt eine Mehrheit. Es gab vier Gegenstimmen.

