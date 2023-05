Zwei Autofahrer wollen gleichzeitig überholen und kollidieren

Ein BMW-Fahrer will auf der Staatsstraße 2381 ein Auto und einen Bus überholen, der andere Autofahrer schert ebenfalls aus. Bei der Kollision entsteht hoher Schaden.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagabend gegen 18.50 Uhr zwischen den Affinger Ortsteilen Mühlhausen und Anwalting ereignet.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 51-jähriger BMW-Fahrer von Mühlhausen kommend in Richtung Rehling. Kurz vor Anwalting wollte er laut Polizei einen vor ihm fahrenden VW sowie einen davor befindlichen Linienbus überholen. Während des Überholvorgangs scherte der 18-jährige VW-Fahrer ebenfalls zum Überholen aus und kollidierte seitlich mit dem BWM. Durch den Anstoß schleuderte der BMW zunächst gegen eine Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und anschließend in das Heck des Linienbusses.

Insassen bleiben bei dem Unfall bei Anwalting unverletzt

Der BMW kam erheblich beschädigt in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Durch die Kollisionen wurden weder die Auto- noch die Businsassen verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 35.000 Euro.