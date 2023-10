Affing

vor 17 Min.

Sind die Feuerwehren in der Gemeinde Affing gut genug ausgestattet?

Die Feuerwehr Anwalting freute sich jüngst über einen neuen Mannschaftstransportwagen. Handlungsbedarf sieht ein Experte vor allem bei den Feuerwehrhäusern in der Gemeinde Affing.

Plus Ein Experte hat die Situation der Affinger Feuerwehren untersucht. Er hat so manche Anregung. Dabei geht es auch um die Sicherheit der Feuerwehrleute.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Haben die freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Affing alles, was sie brauchen? Haben sie genügend Fahrzeuge? Sind die Feuerwehrhäuser groß genug? Sind die Feuerwehren umgekehrt ausreichend leistungsfähig? Fragen wie diese sollte der Feuerwehrbedarfsplan klären. Er liegt nun vor und enthält so manche dringende Empfehlung.

Im Affinger Gemeinderat selbst war die Frage aufgekommen: Was und wie viel brauchen die Feuerwehren? Auslöser war die Tatsache, dass die Affinger Feuerwehr zu wenig Platz hat. Ein Entwurf für einen Anbau ergab einen Finanzbedarf von über einer Million Euro. Der Gemeinderat wollte deshalb eine Einschätzung von einem Fachmann einholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen