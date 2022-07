19-Jähriger zockt Drogen-Kunden ab und schlägt ihn zusammen

Plus Ein 19-Jähriger nimmt einem 22-Jährigen 250 Euro ab, liefert aber keine Drogen. Stattdessen setzt es Prügel. Vor Gericht geht es auch um abgetretene Autospiegel.

250 Euro knöpfte ein heute 19-Jähriger aus Aichach zusammen mit zwei Kumpanen Ende April 2020 einem 22-Jährigen ab. Dafür sollte er ihm Drogen liefern. Der 19-Jährige dachte allerdings gar nicht daran. Als sich der 22-Jährige wehrte, schlug das Trio auf ihn ein. Das hatte ein zweifaches Nachspiel vor Gericht für ihn.