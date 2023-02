Aichach

Nach Prügelei bei Schulabschlussfeier: Jugendstrafen für drei Angeklagte

Am Aichacher Jugendgericht mussten sich drei junge Leute verantworten, weil sie eine Schulabschlussfeier an einem See aufgemischt hatten.

Plus 15-jährige Absolventen feiern im Juli 2021 das Ende ihrer Schulzeit. Der Spaß endet jäh, worunter eine junge Frau bis heute leidet. So urteilt das Jugendgericht.

Von Gerlinde Drexler

Ein demoliertes Auto, das nur noch Schrottwert hat, büschelweise ausgerissene Haare und Rückenschmerzen nach Fußtritten – so hatte sich eine Gruppe Jugendlicher ihre Feier im Juli 2021 zum Ende der Schulzeit an einem See bei Aichach nicht vorgestellt. Grund war eine weitere Gruppe, die uneingeladen dazukam und offenbar Streit suchte. Drei von ihnen mussten sich kürzlich vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

