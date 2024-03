Aichach

vor 28 Min.

Aichacher Ärztezentrum wird Teil eines Hausärzteverbunds

Das Zentrum für Allgemeinmedizin in Aichach schließt sich zum 1. April dem irischen Hausärzteverbund Centric Health an.

Plus Das Zentrum für Allgemeinmedizin in Aichach wird von dem irischen Konzern Centric Health übernommen. Was dahintersteckt und was das für Patienten bedeutet.

Von Claudia Bammer

Das Zentrum für Allgemeinmedizin an der Sudetenstraße in Aichach schließt sich zum 1. April mit dem Hausärzteverbund Centric Health zusammen, wie der Ärztliche Leiter, Dr. Andreas Ullmann, mitteilt. Ziel sei es, die hausärztliche Arbeit zu stärken, für die Zukunft aufzustellen und langfristig zu sichern. "Für die Patienten ändert sich dadurch nichts", betont Ullmann. Das Praxisteam kümmere sich weiterhin in gewohnter Weise um sie. Er selbst bleibt Ärztlicher Leiter.

Derzeit wird die Praxis, die 32 Mitarbeitende hat, von sechs Gesellschaftern betrieben. Zusammen mit den angestellten Ärztinnen und Ärzten arbeiten zwölf Mediziner in der Praxis, davon einige in Teilzeit. Die Anforderungen an niedergelassene Ärzte seien in den letzten Jahren enorm gestiegen, sagt Ullmann. "Wer eine Hausarztpraxis betreibt, verbringt neben der Patientenversorgung durch die steigenden gesetzlichen Regularien immer mehr Zeit mit Verwaltungsaufgaben und hat weniger Zeit für die Patienten." Viele Ärzte hätten Sorge, bei personellen Ausfällen – der Fachkräftemangel mache sich auch hier bemerkbar – oder anstehendem Ruhestand, ihre Patienten dennoch gut versorgt zu wissen. Für Hausärzte werde das immer mehr zur Mammutaufgabe. Im Zentrum für Allgemeinmedizin seien zwei Gesellschafter langsam im Rentenalter, sagt Ullmann im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es ist aber kaum mehr ein Arzt zu finden, der als Gesellschafter einsteigen will."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen