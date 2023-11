Aichach

Alkohol im Dienst? Zwei Disziplinarverfahren gegen Polizisten sind abgeschlossen

Plus Weil sie im Dienst Alkohol getrunken haben sollen, wurden gegen sechs Polizisten Disziplinarverfahren eingeleitet. Zwei davon sind inzwischen abgeschlossen.

Von Marina Wagenpfeil

Vor zehn Monaten wurden sechs Polizeibeamte der Polizeiinspektion Aichach vom Dienst freigestellt, weil sie im Dienst Alkohol getrunken haben sollen. Bis heute sind die Disziplinarverfahren, die das Polizeipräsidium Schwaben Nord aufgrund der Vorwürfe angestoßen hatte, noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. Dazu kommt ein Verfahren gegen einen weiteren Polizisten der PI Aichach, gegen den wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt wurde. Auch hier ist es noch zu keinem Abschluss gekommen.

Im Laufe des Februars wurde bekannt, dass eine Dienstgruppe der Polizei freigestellt wurde. Der Vorwurf: Sie hätten im Dienst Alkohol getrunken. Bekannt wurden die Vorfälle durch Kollegen, die das Verhalten an die Dienststellenleitung gemeldet haben. In welchem Zeitraum, wie häufig und in welcher Menge Alkohol konsumiert wurde, wollte das Polizeipräsidium weder damals noch heute präzisieren. Grundsätzlich besteht in allen Polizeiinspektionen ein Alkoholverbot.

