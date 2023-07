Aichach

vor 17 Min.

Beim Seniorennachmittag wird das Aichacher Bierzelt förmlich überrannt

Schon um die Mittagszeit war am Freitag das Bierzelt des Aichacher Volksfestes gut gefüllt. Der große Andrang wird zur Belastungsprobe.

Plus Schon kurz vor 12 Uhr ist das Bierzelt auf dem Volksfest voll. Die Küche gerät angesichts des Andrangs in Straucheln. Der Festwirt verspricht Verbesserungen.

Von Gerlinde Drexler, Carmen Jung Artikel anhören Shape

Überdimensional groß sind die Tabletts, auf denen die Bedienungen am Freitag die Teller mit den Hähnchen durch das Zelt balancieren. Mindestens zehn Portionen haben darauf jeweils Platz und selbst das ist zu wenig, um dem großen Andrang auf dem Aichacher Volksfest gerecht zu werden. Denn es ist Seniorennachmittag und da kommen jedes Jahr um die 2000 ältere Herrschaften, um sich das von der Stadt spendierte Hähnchen schmecken zu lassen. Eine Neuerung sollte die Lage entzerren. Doch diese Rechnung geht am Ende nicht auf.

Foto: Gerlinde Drexler

In aller Ruhe genießt Ingeborg Martin aus dem Aichacher Stadtteil Klingen ihren halben Gockel. Sie komme jedes Jahr, erzählt die 80-Jährige. Nur im vergangenen Jahr war sie krank. Der Seniorennachmittag ist für die frühere Lehrerin immer eine Gelegenheit, sich mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu treffen. 40 Jahre lang sei sie Lehrerin an verschiedenen Schulen im Landkreis gewesen. Daher kennt sie auch den Festwirt, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Als dieser nach seiner Begrüßungsansprache an ihrem Tisch vorbeikommt, reckt die 80-Jährige den Daumen hoch und ruft: "Eine Eins für die Ansprache."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen