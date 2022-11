Tiefgaragenabfahrt von Mehrfamilienhaus in Aichach bleibt ein Schwarzbau

Plus Eine Klage der Wohnungseigentümer einer Wohnanlage auf der Beck-Insel in Aichach ist erfolglos. Das Verwaltungsgericht Augsburg bestätigt die Sichtweise der Stadt.

Die Tiefgaragenzufahrt eines Mehrfamilienhauses auf der Beck-Insel in Aichach ist ein Schwarzbau. Das hat nun das Verwaltungsgericht (VG) Augsburg bestätigt. Die Wohnungseigentümergemeinschaft und ein einzelner Eigentümer hatten Klage eingereicht, um diesen Zustand zu ändern. Allerdings erfolglos, wie VG-Pressesprecher Richard Wiedemann auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Die Klage wurde von der 5. Kammer unter dem Vorsitz von Richterin Ingrid Linder abgewiesen.