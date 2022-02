Auto überschlägt sich mehrfach bei Walchshofen

Ein Autofahrer kollidiert bei dem Aichacher Stadtteil beim Einbiegen in die Kreisstraße AIC1 mit dem Auto einer 49-Jährigen. Zwei Menschen werden leicht verletzt.

Leichte Verletzungen haben zwei Menschen bei einem Unfall am Montag beim Aichacher Ortsteil Walchshofen erlitten. Das berichtet die Polizei.

Ein 69-jähriger Autofahrer bog gegen 13 Uhr von der Walchenstraße kommend auf die Kreisstraße AIC1 ein. Dabei übersah er laut Polizei das Auto einer 49-Jährigen, die in Richtung Inchenhofen unterwegs war. Er kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich.

Unfall in Walchshofen: Zwei Menschen verletzt

Durch den Anstoß schleuderte das Auto der Frau in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 49-Jährige erlitten laut Polizei durch die Kollision leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf über 40.000 Euro. (bac)