BC Aichach will an den Paarplätzen ein neues Sportheim bauen

Der BCA will bei seinen Paarplätzen in Aichach ein neues Sportheim bauen.

Plus Ein Neubau soll das in die Jahre gekommene BCA-Sportheim am Vogelherd ersetzen. Auch beim Naturkindergarten am Grubet geht es voran.

Der Ball-Club Aichach (BCA) will sein altes Sportheim an den Paarplätzen abreißen und an seine Stelle ein neues Gebäude mit Terrasse bauen. Gegen den Bauantrag hatte der Aichacher Bauausschuss nichts einzuwenden und stimmte einmütig zu.

Das alte Sportheim bei den Paarplätzen am Vogelherd ist in die Jahre gekommen. Es soll abgerissen werden und Platz machen für einen etwa 30 auf acht Meter großen Neubau. Dieser soll einen Geräte- und Ballraum, einen Fitnessraum, vier Umkleiden mit Duschen, Toiletten, einen Technikraum und einen Abstellraum umfassen und der Schachabteilung des BCA Platz bieten. Im Norden und Osten soll eine Terrasse angebaut werden.

