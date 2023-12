Beschlagnahmte Herdenschutzhunde sind weiterhin glücklich vermittelt

Plus Bereits Ende 2022 sind in einem Aichacher Ortsteil 35 Herdenschutzhunde beschlagnahmt worden. Der Sitzungshaftbefehl gegen die ehemaligen Besitzer läuft weiterhin.

Nach jahrelangen Konflikten, Gerichtsverfahren und Problemen sind im Oktober 2022 in der Region Aichach 35 Herdenschutzhunde beschlagnahmt worden. Sie kamen ins Neuburger Tierheim und wurden von dort weitervermittelt. Die ehemaligen Besitzer sind seitdem untergetaucht, Gerüchten zufolge im Ausland. An dem Schicksal der Tiere haben viele Leserinnen und Leser über mehrere Monate hinweg weit bis ins Jahr 2023 Anteil genommen.

Auf einem Hof in einem Aichacher Stadtteil sind die Hunde der Rasse Pyrenäenberghunde gezüchtet, ausgebildet und dann weiterverkauft worden. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr und es kam immer wieder zu Problemen: Hunde büxten aus, sorgten für Lärmbelästigungen. Außerdem gab es auch Gerichtsverfahren, weil sie Ponys auf dem Hof gebissen haben sollen. Es folgten zahlreiche Auflagen von Gericht und Stadt, an die sich die Halter offenbar aber nicht hielten. Zuletzt wurde ein Haltungsverbot für die Hunde ausgesprochen, welches das Züchterpaar allerdings ignorierte. Als letzte Option entschied sich die Stadt Aichach als zuständige Ordnungsbehörde dann Ende 2022 dafür, die Hunde zu beschlagnahmen.