Bespuckt, bedroht und beleidigt wegen besetzter Toilette?

Plus Eine Frau putzt die Toilette einer Aichacher Tankstelle. Weil sie diese nicht sofort räumt, wird ein 23-Jähriger aggressiv. Vor Gericht bestreitet er das.

Die Kundentoilette einer Tankstelle war der Grund, warum ein 23-Jähriger aus dem Raum Aichach mit einer 25-Jährigen aneinander geriet. Weil sie den Sanitärraum im Dezember vergangenen Jahres nicht sofort freigegeben hatte, beleidigte der 23-Jährige sie angeblich, spuckte ihr ins Gesicht und drohte, sie umzubringen. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach, wo er sich wegen versuchter Sachbeschädigung, versuchter Nötigung, Bedrohung und Beleidigung verantworten musste, gab der Angeklagte nur einen Teil zu.